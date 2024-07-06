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Сколько стоят квартиры в городах Казахстана, рассказали эксперты

недвижимость, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 09:44 Фото: pixabay
Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Казахстане варьируется от 7 млн до 42,5 млн тенге. Самое дешевое жилье можно приобрести в Кызылорде, а самое дорогое – в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным популярного сайта по продаже недвижимости, динамика средних цен стабильна с начала года. С января по июнь квартиры подешевели в десяти городах:

  • в Кызылорде – на 3%;
  • Семее – 1.9%;
  • Шымкенте и Караганде – по 1.7%;
  • Алматы – 1.3%;
  • Атырау – 1.2%;
  • в Костанае, Усть-Каменогорске, Павлодаре, Таразе – в пределах 1%.

В то же время цены выросли в шести городах. Заметнее всего – в Петропавловске (+4.7%), Актау (+3.1%), Уральске (+1.9%).

В Астане стоимость жилья практически не изменилась. За однокомнатную квартиру в столице в среднем придется заплатить 18 млн, за двухкомнатную – 26,5 млн, а за "трешку" – 38 млн тенге.

В Алматы эти значения на порядок выше – однокомнатная стоит от 23 млн, двухкомнатная – 35 млн, а трехкомнатная квартира – 42,5 млн.

6 июня 2024 года в акимате Алматы предоставили обновленный список городских жилых комплексов (ЖК), не рекомендуемых для покупки. Сейчас в перечне 45 адресов.

Казахстанцы смогут покупать и продавать жилье онлайн. Об этом 1 июля 2024 года заявил официальный представитель Минюста Талгат Уали. Заключение сделки составит не более восьми часов, а регистрация – всего 10 минут. Процесс начинается с видеоидентификации личности продавца и покупателя посредством биометрической аутентификации.

Андрей Дюсупов
Недвижимость Казахстан 2024 год
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