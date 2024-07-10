Спекулянты и отпускники: почему не падает курс доллара
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара утром 10 июля 2024 года составил 480,77 тенге, евро – 520,19 тенге, рубля – 5,51 тенге. При этом средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 477 тенге, продажи – 482 тенге.
Финансовые аналитики неоднократно объясняли, что тенге дешевеет на фоне снижения нетто-продаж валюты Нацбанком. Относительно мая их объемы упали в 2,4 раза (до $127 млн) и достигли минимума за 17 месяцев. Исправить ситуацию может покупка акций "Казатомпрома" за счет средств Нацфонда, но вряд ли тенге вернется к майским показателям.
Как полагает один из ведущих казахстанских экспертов Андрей Чеботарев, крупные участники рынка начали все-таки трезво оценивать курс тенге с учетом параметров реальности. Однако такая быстрая динамика ослабления тенге выглядит достаточно механистичной, что по-прежнему говорит о хроническом состоянии "неэффективности" отечественного валютного рынка, полагают многие игроки на финансовом поле.
"Тем не менее, уровень волатильности курса вернулся к своим средним значениям, составив за прошедшую неделю 0,4%. В целом, это указывает на некоторую стабилизацию тенге на новом уровне". Андрей Чеботарев
Интересен и такой момент. Курс тенге за неделю по отношению к рублю укрепился на 2%, составив 5,4 тенге за 1 рубль. Однако сам рубль ослаб по отношению к доллару на 3,1%. Ослабление российской валюты обусловлено снижением доли обязательной конвертации валютной выручки и снижением предложения валюты со стороны ЦБ, при росте спроса на золотовалютные активы со стороны Минфина РФ.
"Все эти факторы говорят о том, что на фоне сокращения предложения иностранной валюты на рынке РФ ослабление курса рубля должно продолжится".Андрей Чеботарев
Что касается самого доллара, то его индекс с начала июня держался на уровне не ниже 105 пунктов, однако к концу недели снизился до 104,6 пункта. Выход новых данных по рынку труда, указывающих на снижение перегрева экономики, был воспринят как сигнал к скорому снижению ставки ФРС. Это оказало влияние на ослабление позиций доллара США против других валют.
Фото: the-tenge
Индекс экспортных цен с учетом стоимости нефти незначительно вырос, составив 157,7 пункта. Так, цена на нефть превысила отметку в 87 долларов за баррель. Удорожание стоимости нефти произошло на фоне сокращения запасов нефти в США. Управление энергетической информации США (EIA) сообщило о сокращении запасов на 12,2 млн при ожиданиях сокращения на 680 тыс. баррелей.
Индекс экспортных цен без учета стоимости нефти и газа вырос на 5,1 пункта. Рост, в первую очередь, обусловлен удорожанием стоимости меди на товарных рынках. Медь дорожает на фоне оптимизма инвесторов относительно политической поддержки в Китае.
Рынок ожидает, что крупнейший в мире потребитель – Китай – представит дополнительные стимулы для модернизации своей инфраструктуры возобновляемой энергетики на очередном пленарном заседании в середине июля.
Возвращаясь к валютному рынку Казахстана, аналитик отмечает сильный пессимизм участников рынка по курсу тенге, вопреки наличию ряда поддерживающих факторов.
"Вероятнее всего, в динамике ослабления тенге присутствует значительная спекулятивная составляющая".Андрей Чеботарев
Форвардный курс, являющийся прогнозной оценкой курса доллара к тенге, вновь существенно ухудшился по сравнению с прогнозами прошлой недели. Участники рынка закладывают ослабление курса тенге выше 480 тенге за 1 доллар уже к следующему месяцу.
Двукратное сокращение предложения валюты из Нацфонда способствовало ослаблению тенге, но спрос на валюту поддерживается со стороны населения на фоне наступления сезона отпусков.
Тем не менее, в июле 2024 года объемы трансфертов увеличатся до 450-550 млн долларов, а нетто-участие НБРК вырастет до 200 млн долларов, что должно оказать незначительную поддержку тенге. С другой стороны, немаловажным фактором влияния на динамику тенге составит решение по базовой ставке НБРК. Поддержание высоких реальных ставок будет способствовать сохранению инвестиционной привлекательности тенговых активов и окажет поддержку курсу национальной валюты, делает вывод эксперт.