Почему падает курс тенге, и когда это закончится

Впервые с начала 2024 года тенге начал плавное снижение по отношению почти ко всем валютам мира. За 10 дней курс доллара вырос более чем на семь тенге. Что происходит с национальной валютой, почему это началось сейчас и как долго тенге будет падать, выяснял Zakon.kz.

Еще 27 мая 2024 года 1 доллар США стоил 443,16 тенге, а затем начался ежедневный рост курса. 31 мая доллар стоил 447,2 тенге, сегодня утром Национальный банк РК установил курс в 448,01 тенге, а после обеда доллар набрал еще 0,5 тенге, достигнув 448,64 тенге.

Характерно, что национальная валюта Казахстана просела сразу ко всем мировым (и не только мировым) валютам – от белорусского рубля до южноафриканского ранда. Только узбекский сум, турецкая лира, норвежская крона, мексиканский песо и индийская рупия чуть-чуть уступили тенге.

В чем же причина падения тенге?

Как считает директор Центра Talap Аскар Кысыков, все дело в том, что тенге уже около года был искусственно переукреплен. Несколько месяцев подряд Национальный банк Казахстана продавал значительные объемы "нефтяных" долларов из Нацфонда для обеспечения трансфертов в бюджет и осуществлял закуп валюты в ЕНПФ.

Больше четверти всех валютных операций проходили при косвенном участии государства. Только в мае этого года продажи валюты из Нацфонда составили 800 млн долларов – это 16% от общего объема торгов. В то же время для ЕНПФ Нацбанк приобрел 500 млн долларов США. Это еще 10% от общего объема.

Естественно, это оказывало сильнейшее влияние на валютный курс, убежден эксперт.

С другой стороны, средства Нацфонда не безграничны, и, согласно последнему заявлению регулятора, в июне продажа долларов будет значительно сокращена – с 800 млн до 350 (максимум – 450) млн долларов. Снизится и покупка валюты для ЕНПФ – от 250 до 350 млн долларов США. Это решение НБРК совпало с удешевлением нефти на мировом рынке, укреплением американской валюты и стабильным положением рубля. В итоге тенге не выдержал.

"Если такая тенденция будет продолжаться, то мы будем наблюдать дальнейшее ослабление тенге, потому что инструментов для его поддержки у государства немного". Аскар Кысыков

Еще одной причиной нынешнего ослабления тенге Аскар Кысыков видит влияние российского рубля.

"Несмотря на то, что рубль испытывает колоссальное давление, он имеет хороший запас прочности и даже растет по отношению ко многим валютам. Россия имеет очень большой торговый профицит и огромную валютную выручку, только уже не в долларах, в юанях. Устойчивый бюджет России позволяет контролировать курс рубля".

Отметим, что 16 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90% и продолжает расти.

Что же будет дальше?

В общем, ничего страшного не произойдет. В течение года паритет доллара к тенге менялся очень значительно – от 478,99 тенге за доллар (октябрь 2023 года) до 439,9 тенге (начало мая 204 года).

Курс тенге к доллару за год. Фото: finmarket

Доллар может еще укрепиться до 470 – именно такой курс заложен в казахстанском бюджете.



Вместе с тем нельзя забывать и про то, что Нацбанк с начала года уже изъял из Нацфонда более 50% из запланированного объема валюты. То есть регулятор не должен продавать более 350 млн долларов каждый месяц – как это и обещано в последнем пресс-релизе НБРК. Если это произойдет, тенге лишится мощной опоры и может скатиться вниз.

Но тогда в действие придет административный ресурс, считает Аскар Кысыков.

"В этом случае правительство может расширить объем изъятий из Нацфонда, потому что курс доллара и, соответственно, инфляция в Казахстане – понятие не столько экономическое, сколько социальное и политическое. И резких колебаний курса валют не произойдет". Аскар Кысыков

В конечном итоге судьба тенге будет решаться ближе к осени, когда станут ясны цены на нефть (цена на Brent уже отыгралась и сегодня составляет 78,1 доллар за баррель) и установится курс рубля к доллару.

Ранее Zakon.kz сообщал, что, по прогнозам экономистов, доллар может подорожать к концу этого года до 470 тенге .