Почему падает курс тенге и стоит ли из-за этого паниковать – мнение экономиста

Как вести себя обычным казахстанцам в условиях сильнейшей валютной турбулентности? Ведь курс мировых валют по отношению к валюте РК почти ежедневно растет, и за этим стоят куда более глубокие поводы, чем просто отпускной сезон. О глубинных причинах падения тенге – в материале Zakon.kz.

Сезонный спрос бьет по тенге

Тем не менее многие экономисты, в частности известный финансовый эксперт Руслан Султанов, анализируя ключевые факторы, влияющие на динамику курса, дают четкий сигнал: паниковать пока рано.

Согласно данным Нацбанка РК, средневзвешенный обменный курс на 21 июля 2025 года зафиксирован на отметке 533,61 тенге за доллар. С начала месяца тенге потерял примерно 2,7%, или около 14 тенге, констатирует Руслан Султанов, указывая на совокупность мощных экономических факторов, стоящих за этим движением.

Первый удар по национальной валюте наносит традиционный "летний" фактор. С приходом периода отпусков и началом активного бюджетного финансирования спрос на иностранную валюту резко возрастает.

"Население активно меняет сбережения на доллары для заграничных поездок, а государственные учреждения наращивают покупки для реализации программ, требующих валютных вливаний". Руслан Султанов

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Нефтяные качели: падение цен сокращает валютную выручку

Казахстан, как один из крупнейших экспортеров нефти, остается крайне чувствительным к колебаниям мировых цен на энергоресурсы.

"За последнюю неделю глобальные котировки "черного золота" просели в среднем на 2,7% – это эквивалентно потере почти 2 тенге за баррель!" Руслан Султанов

Такой обвал напрямую сказывается на предложении иностранной валюты в стране. Казахстан по-прежнему получает львиную долю экспортной выручки в долларах, и падение нефтяных котировок автоматически сокращает предложение иностранной валюты в экономике, усиливая давление на национальную валюту, заявляет экономист. Чем меньше долларов поступает от экспорта, тем выше становится их стоимость на внутреннем рынке.

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Доллар-гегемон: глобальное укрепление на фоне политики ФРС

Еще одним значимым фактором выступает неуклонное укрепление доллара США на мировой арене. Индекс DXY, отражающий курс американской валюты к корзине основных мировых валют, продолжает плавный рост. Это происходит на фоне жесткой монетарной политики Федеральной резервной системы США, направленной на подавление инфляции.

"Инвесторы из развивающихся рынков в таких условиях предпочитают более надежные активы, что дополнительно ослабляет тенге. Капитал перетекает в более стабильные гавани, закономерно ослабляя валюты развивающихся экономик". Руслан Султанов

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Спекулятивные настроения и реакция Нацбанка

Не стоит сбрасывать со счетов и влияние спекулятивных торговых операций. Любые новости или комментарии, касающиеся ослабления национальной валюты, могут быть использованы для игр на курсе, усиливая волатильность.

Однако как на эту динамику реагирует главный финансовый регулятор страны? Нацбанк Казахстана с 2015 года придерживается политики свободно плавающего обменного курса. Это означает отсутствие прямого вмешательства, за исключением экстренных интервенций. Подобные меры были приняты, например, в конце 2024 года, когда колебания выходили за "комфортные рамки".

"Сегодняшние флуктуации – порядка 3% с начала месяца – считаются вполне адекватными для свободно плавающей валюты," намекая, что для Нацбанка это скорее рабочие моменты, нежели кризисная ситуация". Руслан Султанов

Более того, Комитет по денежно-кредитной политике 11 июля сохранил базовую ставку на уровне 16,5%. Регулятор дал четкий сигнал: высока вероятность сохранения текущего уровня базовой ставки до конца 2025 года, но при этом оставил за собой возможность ее повышения при необходимости. Это демонстрирует гибкость и готовность к быстрым решениям.

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Доллары: покупать, продавать или ждать?

Итак, что же мы имеем в итоге? Текущая ситуация на валютном рынке Казахстана, по мнению специалиста, – это "гармоничное, хотя и непростое сочетание сезонного спроса, нефтяных и глобальных факторов с возможно спекулятивным эффектом". Султанов особо подчеркивает: политика Нацбанка нацелена на сохранение предсказуемости и минимизацию лишних потрясений.

Финальный призыв экономиста звучит как главный совет для инвесторов и рядовых граждан: "Действуем осторожно. Наблюдаем. И не паникуем."

В мире финансов именно хладнокровие и рациональный подход оказываются самой надежной валютой.

Отметим, что 18 июля 2025 года представитель Нацбанка Алия Молдабекова прокомментировала заявление некоторых аналитиков о том, что заявление правительства о курсе 540 тенге за доллар США было воспринято участниками рынка как ориентир или сигнал.

По словам банкира, следует четко понимать, что это исключительно технический расчетный параметр, используемый для базового сценария республиканского бюджета при цене на нефть в 60 долларов, причем не этого, а следующего, 2026 года. Это отражает консервативный подход правительства к планированию бюджета.