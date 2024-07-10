В каких регионах Казахстана выросло количество сделок купли-продажи жилья

В июне сразу в четырех регионах подпрыгнуло число сделок купли-продажи жилья. Подробнее – в материале Zakon.kz.

В некоторых регионах Казахстана наблюдается повышенная активность на рынке жилья. Так, по итогам июня в Западно-Казахстанской области прошло 1709 сделок купли-продажи недвижимости. Такой результат оказался лучшим за 30 месяцев, говорится в обзоре Первого Кредитного Бюро.

"Сейчас спрос на жилье в регионе выше, чем был в начале 2022 года, когда еще действовали низкие пороги на изъятие пенсионных накоплений", – указывают аналитики.

Атырауская область достигла пикового значения за 26 месяцев – 1218 сделок, в Актюбинской области зарегистрировали 1743 сделки, что также стало рекордом за 21 месяц.

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

На четвертом месте Северо-Казахстанская область (СКО), где прошло 967 сделок, что стало максимумом за 10 месяцев.

"Любопытно, что из всех перечисленных регионов довольно существенной доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) оказалась только в Атырауской области (40%) и СКО (37%)", – отмечают в ПКБ.

Всего за июнь в Казахстане было зарегистрировано 32 943 сделки купли-продажи жилья. Это также максимальный показатель с начала 2024 года. При этом большая часть, или треть сделок, традиционно пришлась на Астану и Алматы.