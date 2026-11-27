Министр финансов приказом от 23 ноября 2026 года утвердил Правила и сроки реализации пилотного проекта по представлению брокерами сведений по остаткам ценных бумаг и об операциях физических лиц с ценными бумагами и их держателях в электронном виде, сообщает Zakon.kz.

Согласно документу, брокеры будут передавать Комитету государственных доходов сведения по остаткам ценных бумаг и об операциях физических лиц с ценными бумагами и их держателях в электронном виде за налоговые периоды в пределах срока исковой давности.

Целью пилотного проекта является апробация работы приложения "Stock market Tax View", разработанного Комитетом, осуществляющего расчет индивидуального подоходного налога (ИПН) с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам и предварительное заполнение налоговой отчетности.

В результате будет:

автоматизирован расчет ИПН с дохода от прироста стоимости по ценным бумагам;

процедуры декларирования доходов от операций с ценными бумагами для клиентов брокеров упростят путем предварительного заполнения приложением налоговой отчетности;

КГД разместит предварительно заполненныедекларации в "Кабинете налогоплательщика" цифровой системы "Интегрированная система налогового администрирования" (ЦС ИСНА) для просмотра физическими лицами – клиентами брокера.

Участники пилотного проекта:

Комитет – получатель сведений;

брокеры – источник сведений, на добровольной основе принимающий участие в пилотном проекте и предоставляющий сведения;

принимающий участие в пилотном проекте и предоставляющий сведения; физические лица – клиенты брокеров.

Брокеры будут предоставлять сведения в КГД по запросу в формате Excel. Срок представления – 30 рабочих дней со дня получения запроса.

Принятые сведения загружаются ответственным должностным лицом Комитета в приложение.

Далее по представленным сведениям приложение:

формирует расчет ИПН по операциям физических лиц с ценными бумагами;

предварительно заполняет декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00) сведениями по доходам от операций с ценными бумагами, а также по приобретению/реализации ценных бумаг.

Предварительно заполненная декларация доступна казахстанцам в "Кабинете налогоплательщика" ЦС ИСНА Комитета.

Физические лица – клиенты брокеров, участвующих в пилотном проекте, просматривают, проверяют, корректируют предварительно заполненные сведения по доходам от прироста стоимости по ценным бумагам в декларации о доходах и имуществе.

Если данные окажутся неверными, налогоплательщик вправе не использовать их и самостоятельно указать корректную информацию.

При согласии со сведениями, отраженными в преварительно заполненной декларации, налогоплательщик представляет ее в органы государственных доходов в "Кабинете налогоплательщика" ЦС ИСНА Комитета.

Также правилами установлено, что передача данных будет осуществляться с соблюдением требований информационной безопасности и защиты персональных данных.

Приказ вводится в действие с 6 декабря и действует по 31 декабря 2026 года включительно.