БРК предоставит частичное гарантирование по кредитам предпринимателей

Правительство постановлением от 2 июля 2024 года утвердило Правила частичного гарантирования по кредитам субъектов частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

Правила гарантирования распространяются на юридических лиц, принявших на себя обязательства по возврату кредита, выплате начисленного вознаграждения и оплате других платежей по кредитному договору, заключенному с банком второго уровня и получивших гарантию АО "Банк Развития Казахстана" (БРК).

Документом предусмотрены три механизма предоставления гарантий:

предоставление гарантии БРК по кредитам субъектов предпринимательства на рыночных условия; предоставление гарантии БРК по кредитам субъектов предпринимательства с субсидированием комиссии за риски; предоставление гарантии БРК по кредитам субъектов предпринимательства с предоставлением банку льготного фондирования. (данный механизм начнут применять с 1 января 2025 года).

Разрешается одновременное применение всех указанных механизмов. При этом общая сумма гарантий, предоставленных субъекту предпринимательства и аффилированным (связанным с ним) лицам, по 2 и 3 механизмам гарантирования не должна превышать 35 миллиардов тенге.

Гарантирование осуществляется по кредитам предпринимателей, направленным на следующие цели:

инвестиции, направляемые на создание новых, расширение или обновление действующих производств, включая производства, созданные, расширенные или обновленные в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства, за исключением проведения расчетов по оплате текущих платежей по обслуживанию кредитов или договоров лизинга и платежей на иные цели, не связанные с реализацией инвестиционного проекта. При этом размер оборотных средств в инвестиционном проекте не превышает 40% от суммы кредитного договора;

пополнение оборотных средств на возобновляемой основе в рамках экспортной операции, за исключением гарантирования по третьему механизму.

По инвестиционным проектам или экспортным операциям гарантированию также подлежат кредиты:

субъектов предпринимательства, получающих иные меры государственной финансовой поддержки, не предусмотренные настоящими Правилами гарантирования, в случае отсутствия ограничений;

одобренные банком либо по которым заключены кредитные договоры не ранее 6 месяцев до даты письменного обращения в БРК о предоставлении гарантии;

по которым одобрены, выпущены гарантии БРК не ранее 1 января 2024 года (при этом комиссия за риски по данным гарантиям рассчитывается на основании заключенных дополнительных соглашений к договору о предоставлении банковской гарантии);

выданные банком более чем за один год до даты письменного обращения в БРК за предоставлением гарантии, направленные на реализацию инвестиционного проекта (предыдущая очередь проекта), соответствующего критериям Правил гарантирования, при условии реализации субъектом предпринимательства нового инвестиционного проекта на расширение, обновление действующего производства по предыдущей очереди проекта;

ставка вознаграждения по которым субсидируется в рамках мер государственной финансовой поддержки.

При этом к инвестиционному проекту или экспортной операции предъявлены следующие критерии отбора:

рентабельность;

окупаемость (для инвестиционных проектов);

обеспечение участия собственными средствами субъектом предпринимательства не менее 20% от общей стоимости инвестиционного проекта;

соблюдение экологических требований;

наличие обеспечения по гарантии БРК;

выполнение требований, предъявляемых к субъекту предпринимательства (кредитоспособность, платежеспособность, финансовая устойчивость);

плановое ежегодное повышение средней заработной платы производственного персонала на уровень не ниже показателя прироста среднемесячной заработной платы одного работника, обозначенного в прогнозе социально-экономического развития РК;

плановое ежегодное увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении, предусмотренное на эксплуатационной фазе инвестиционного проекта.

Гарантированию не подлежат:

производство оружия и боеприпасов (ОКЭД 25.4);

дистилляция, ректификация и смешивание спиртных напитков (ОКЭД 11.01);

производство вина из винограда (ОКЭД 11.02);

производство сидра и прочих плодовых вин (ОКЭД 11.03);

производство прочих недистиллированных напитков из сброженного материала (ОКЭД 11.04);

производство пива (ОКЭД 11.05);

производство солода (ОКЭД 11.06);

производство табачных изделий (ОКЭД 12);

строительство жилых и нежилых зданий (ОКЭД 41);

оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт (ОКЭД 45);

оптовая торговля, за исключением торговли автомобилями и мотоциклами (ОКЭД 46);

розничная торговля, кроме торговли автомобилями и мотоциклами (ОКЭД 47);

деятельность в области творчества, искусства и развлечений (ОКЭД 90);

деятельность библиотек, архивов, музеев и прочая деятельность в области культуры (ОКЭД 91);

деятельность по организации азартных игр и заключению пари (ОКЭД 92);

деятельность в области спорта, организации отдыха и развлечений (ОКЭД 93), за исключением многофункциональных туристских комплексов, строительство которых осуществляется на приоритетной туристской территории по решению правительства или решению Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики РК.

производство товаров, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Условия предоставления гарантии с субсидированием комиссии за риски:

максимальный размер гарантии по инвестиционному проекту – не более 90% от суммы основного долга по кредиту, но не более 20 миллиардов тенге;

минимальная сумма гарантии по инвестиционному проекту – 3,5 миллиардов тенге;

максимальный размер гарантии по экспортной операции – не более 90% от суммы кредита, но не более 7 миллиардов тенге;

минимальная сумма гарантии по экспортной операции – 1 миллиард тенге;

при погашении основного долга по кредиту, предоставленному на цели инвестиции, сумма гарантии уменьшается пропорционально сумме погашения основного долга по кредитному договору в соответствии с условиями договора о предоставлении банковской гарантии;

срок гарантии на цели инвестиции в рамках инвестиционного проекта – не более 10 лет, но не более срока действия кредитного договора. Срок гарантии на цели пополнения оборотных средств в рамках инвестиционного проекта – не более 3 лет, но не более срока действия кредитного договора;

срок гарантии по экспортной операции – не более 3 лет, но не более срока действия кредитного договора;

валюта гарантии – тенге.

Условия предоставления гарантии с предоставлением льготного фондирования банку (с 1 января 2025 года):

максимальный размер гарантии по инвестиционному проекту – не более 50% от суммы основного долга по кредиту, но не более 15 миллиардов тенге;

минимальная сумма гарантии по инвестиционному проекту – 3,5 миллиардов тенге;

при погашении основного долга по кредиту, предоставленному на цели инвестиции, сумма гарантии уменьшается пропорционально сумме погашения основного долга по кредитному договору в соответствии с условиями договора о предоставлении банковской гарантии;

срок гарантии на цели инвестиции в рамках инвестиционного проекта – не более 10 лет, но не более срока действия кредитного договора. Срок гарантии на цели пополнения оборотных средств в рамках инвестиционного проекта – не более 3 лет, но не более срока действия кредитного договора, на невозобновляемой основе;

валюта гарантии – тенге;

начисление комиссии за риски при предоставлении гарантии на цели инвестиций и пополнение оборотных средств в рамках инвестиционного проекта производится с даты начала освоения кредита от суммы гарантии, которая соответствует сумме основного долга по кредиту, на основании письменной информации, полученной от банка не позднее дня освоения, с приобщением кредитного договора с графиком погашения;

оплата комиссии за риски при предоставлении гарантии БРК осуществляется банком за счет вознаграждения по кредиту, предоставленному субъекту предпринимательства.

Комиссия за риски при предоставлении гарантии БРК не должна превышать 4% годовых.

В ходе финансирования предприниматели должны взять на себя встречные обязательства:

на эксплуатационной фазе инвестиционного проекта, а также в ходе реализации экспортной операции ежегодное повышение средней заработной платы производственного персонала на уровень не ниже показателя прироста среднемесячной заработной платы одного работника, обозначенного в прогнозе социально-экономического развития РК;

по итогам третьего года эксплуатационной фазы инвестиционного проекта увеличение объема реализуемой продукции в денежном выражении и в последующем на ежегодной основе в соответствии с финансово-экономической моделью инвестиционного проекта (организации) при утверждении инвестиционного проекта к финансированию;

экспорт продукции в денежном выражении на сумму не менее объема предоставленной поддержки на ежегодной основе по экспортным операциям.

БРК проводит следующие виды мониторинга реализации инвестиционных проектов и экспортных операций:

мониторинг целевого использования по кредитному договору на основании отчета банка о целевом использовании кредита с подтверждающими документами;

мониторинг реализации инвестиционного проекта, экспортной операции, включая исполнение субъектом предпринимательства встречных обязательств по кредитному договору, договору о предоставлении банковской гарантии на основании текущих, комплексных мониторинговых отчетов банка, согласно внутренним правилам банка;

выездной, камеральный мониторинг обеспечения – не реже одного раза в год.

При нецелевом использовании кредита гарантия БРК аннулируется, при частичном нецелевом использовании кредита сумма гарантии снижается пропорционально сумме кредита, использованного по нецелевому назначению.

При просрочке предпринимателем платежей по основному долгу кредитного договора сроком свыше 120 календарных дней, банк может предъявить требование к БРК об исполнении обязательств. БРК исполняет гарантии по кредитам в течение 30 календарных дней с момента получения требования.

Постановление вводится в действие с 21 июля, за исключением отдельных норм, которые вводятся в действие с 1 января 2025 года.