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В Казахстане утвердили правила гарантирования образовательных кредитов

В Казахстане утвердили правила гарантирования образовательных кредитов Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр просвещения приказом от 24 октября 2023 года утвердил Правила гарантирования образовательных кредитов, предоставляемых финансовыми организациями, и определения размера такого гарантирования, сообщает Zakon.kz.

Гарантирование образовательных кредитов производит АО "Финансовый центр".

Финансовый центр выдает кредитору гарантию по образовательному кредиту, целевым назначением которого является оплата образовательных услуг по программам технического и профессионального, послесреднего образования.

Гарант отвечает перед кредитором за исполнение обязательств заемщика по договору банковского займа в пределах размера гарантии.

После обращения заемщика за выдачей образовательного кредита кредитор направляет гаранту заявление в письменной форме на выдачу гарантии и документы, предусмотренные соглашением.

Заявление на выдачу гарантии и документы рассматриваются гарантом в течение трех рабочих дней со дня их получения.

По итогам рассмотрения Финансовый центр направляет кредитору гарантийное обязательство либо мотивированный отказ.

Договор банковского займа заключается между кредитором и заемщиком после получения от гаранта оформленной гарантии.

Кредитор предоставляет заемщику образовательный кредит отдельными траншами, каждый не более чем стоимость обучения за учебный год либо один академический период (семестр, триместр, квартал).

Кредитор переводит сумму образовательного кредита в безналичном порядке на банковский счет организации образования, реализующей образовательные программы технического и профессионального, послесреднего.

Кредитор направляет гаранту письменное требование о выплате суммы гарантии с приложением платежных документов и документов по образовательному кредиту.

После чего Финансовый центр выплачивает сумму гарантии в установленных пределах. При этом все платежи осуществляются в национальной валюте РК.

"Размер гарантирования образовательных кредитов является величиной постоянной, составляющей 100% от суммы остатка основного долга по соответствующему траншу, и не включает сумму штрафов, пени, неустоек в связи с неисполнением заемщиком обязательств по договору банковского займа", – говорится в документе.

Приказ вводится в действие с 11 ноября 2023 года.

В Казахстане для обеспечения доступности получения технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования с 2005 года АО "Финансовый центр" выступает гарантом от лица государства по образовательным кредитам, выданным банками второго уровня РК.

Каждым из банков-партнеров разработана собственная программа кредитования на оплату обучения с условиями, требованиями, предъявляемыми к заемщику.

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Министерство просвещения РК Казахстан
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