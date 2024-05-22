Как стать банкротом в Казахстане и почему это не всем удается
Для начала нужно понять, что такое внесудебное банкроство.
Согласно п. 1 ст. 3 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", который был введен в действие 3 марта 2023 года, воспользоваться процедурой банкротства могут только казахстанцы, объяснил алматинский адвокат Исмаил Джумашев.
В каком случае гражданин может подать заявление на банкротство? Процедура внесудебного банкротства может быть применена в следующих случаях:
- если у гражданина РК нет имущества, либо доли в имуществе;
- общая сумма долгов на дату подачи заявления не превышает 1 600 МРП;
- процедура внесудебного банкротства применяется только по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами;
- долг гражданина не погашался в банках или МФО в течение 12 месяцев;
- до подачи на банкротство нужно обратиться в банк (МФО) с заявлением изменить условия займа в порядке ст. 36 Закона "О банках и банковской деятельности в РК" и ст. 9-2 Закона "О микрофинансовой деятельности".
Такое заявление надо написать максимум в течение месяца после просрочки.
У кредитора гражданин вправе требовать:
- списать пеню;
- снизить ставку вознаграждения;
- изменить сроки займа;
- и даже списать часть или всю оставшуюся задолженность.
"И вот в этом пункте есть самая большая "засада" для должника. Дело в том, что банки и МФО очень часто не выдают гражданам справки о проведенных мерах по урегулированию задолженности (например, письменный отказ на заявление об изменении условий кредитного договора)".Исмаил Джумашев
При этом в КГД напоминают, что если банк, МФО или другая кредитная организация отказываются предоставить ответ, не предложив вариантов решения ситуации или не разъяснив причины отказа, то гражданам можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР).
Важно знать! Если гражданин получал последние 6 месяцев адресную социальную помощь (АСП), то применение процедуры внесудебного банкротства производится, даже если не прошло 12 месяцев просрочки по платежу. При наличии непогашенных кредитов в течение 5 лет, несмотря на сумму долга и наличие имущества, гражданин также может подать на внесудебное банкротство. В этом случае не требуется ответ банка или МФО об отказе в урегулировании задолженности.
Как рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев, сегодня совместно с депутатами парламента разработан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков".
"В документе, в частности, исключается требование по предоставлению должником документа, подтверждающего урегулирование просроченной задолженности, а также сокращение срока проведения процедуры урегулирования и взыскания с 18 до 12 месяцев".Александр Терентьев
Также расширен перечень кредиторов, обязательства граждан перед которыми охватываются процедурой внесудебного банкротства (финансовые организации, находящиеся на стадии ликвидации, а также организации, имеющие права (требования) к гражданам).
Когда закон вступит в действие – неизвестно. Пока на сайте электронного правительства egov.kz требование о необходимости приложить документ об урегулировании долга с кредитором (банком второго уровня либо микрофинансовой организацией) является обязательным.
Ранее мы рассказали, какие последствия ждут физических лиц, применивших процедуры банкротства. Это:
- ограничение в получении займов и кредитов в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов в ломбардах);
- повторное банкротство возможно только через семь лет;
- проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.
При сокрытии или уничтожении имущества в течение трех лет до применения процедур внесудебного или судебного банкротства, и если имеются факты преднамеренного банкротства, то будет проведено завершение процедуры банкротства. Но прекращение процедуры не влечет завершение обязательств должника перед кредиторами.