Как стать банкротом в Казахстане и почему это не всем удается

За год казахстанцами было подано 84 тысячи заявлений на внесудебное банкротство. Но признали банкротами только 9,5 тысячи – около 10%, остальным пришел отказ. Как же правильно оформить внесудебное банкротство, рассказывает Zakon.kz.

Для начала нужно понять, что такое внесудебное банкроство.

Согласно п. 1 ст. 3 Закона РК "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан", который был введен в действие 3 марта 2023 года, воспользоваться процедурой банкротства могут только казахстанцы, объяснил алматинский адвокат Исмаил Джумашев.

В каком случае гражданин может подать заявление на банкротство? Процедура внесудебного банкротства может быть применена в следующих случаях:

если у гражданина РК нет имущества, либо доли в имуществе;

общая сумма долгов на дату подачи заявления не превышает 1 600 МРП;

процедура внесудебного банкротства применяется только по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами;

долг гражданина не погашался в банках или МФО в течение 12 месяцев;

до подачи на банкротство нужно обратиться в банк (МФО) с заявлением изменить условия займа в порядке ст. 36 Закона "О банках и банковской деятельности в РК" и ст. 9-2 Закона "О микрофинансовой деятельности".

Такое заявление надо написать максимум в течение месяца после просрочки.

У кредитора гражданин вправе требовать:

списать пеню;

снизить ставку вознаграждения;

изменить сроки займа;

и даже списать часть или всю оставшуюся задолженность.

"И вот в этом пункте есть самая большая "засада" для должника. Дело в том, что банки и МФО очень часто не выдают гражданам справки о проведенных мерах по урегулированию задолженности (например, письменный отказ на заявление об изменении условий кредитного договора)". Исмаил Джумашев

При этом в КГД напоминают, что если банк, МФО или другая кредитная организация отказываются предоставить ответ, не предложив вариантов решения ситуации или не разъяснив причины отказа, то гражданам можно подать жалобу в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК (АРРФР).

Важно знать! Если гражданин получал последние 6 месяцев адресную социальную помощь (АСП), то применение процедуры внесудебного банкротства производится, даже если не прошло 12 месяцев просрочки по платежу. При наличии непогашенных кредитов в течение 5 лет, несмотря на сумму долга и наличие имущества, гражданин также может подать на внесудебное банкротство. В этом случае не требуется ответ банка или МФО об отказе в урегулировании задолженности.

Как рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг АРРФР Александр Терентьев, сегодня совместно с депутатами парламента разработан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам минимизации рисков при кредитовании и защиты прав заемщиков".

"В документе, в частности, исключается требование по предоставлению должником документа, подтверждающего урегулирование просроченной задолженности, а также сокращение срока проведения процедуры урегулирования и взыскания с 18 до 12 месяцев". Александр Терентьев

Также расширен перечень кредиторов, обязательства граждан перед которыми охватываются процедурой внесудебного банкротства (финансовые организации, находящиеся на стадии ликвидации, а также организации, имеющие права (требования) к гражданам).

Когда закон вступит в действие – неизвестно. Пока на сайте электронного правительства egov.kz требование о необходимости приложить документ об урегулировании долга с кредитором (банком второго уровня либо микрофинансовой организацией) является обязательным.

Ранее мы рассказали, какие последствия ждут физических лиц, применивших процедуры банкротства. Это:

ограничение в получении займов и кредитов в течение пяти лет (кроме получения микрокредитов в ломбардах);

повторное банкротство возможно только через семь лет;

проведение мониторинга финансового состояния банкрота в течение трех лет после банкротства.

При сокрытии или уничтожении имущества в течение трех лет до применения процедур внесудебного или судебного банкротства, и если имеются факты преднамеренного банкротства, то будет проведено завершение процедуры банкротства. Но прекращение процедуры не влечет завершение обязательств должника перед кредиторами.