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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 июля

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 11:10 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 17 июля 2024 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,62 тенге, евро – 517,19 тенге, рубля – 5,39 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 473 тенге, продажи – 477 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 521 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,24 тенге, продажи – 5,4 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 474,3 тенге, продажи – 476,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 516,5 тенге, продажи – 520,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,27 тенге, продажи – 5,37 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 476,5 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 520 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,28 тенге, продажи – 5,33 тенге.

Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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