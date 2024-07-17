Уплата и возврат налогов: ответы на самые популярные вопросы казахстанцев

Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 17 июля 2024 года представил ответы на самые популярные вопросы граждан по уплате и возврату налогов и других обязательных платежей в бюджет, сообщает Zakon.kz.

1. Какая сумма налога является излишне уплаченной (взысканной)?

– Излишне уплаченной (взысканной) суммой налога, платежа в бюджет, пени является положительная разница между уплаченной (взысканной) в бюджет (за минусом зачтенной и возвращенной) и исчисленной, начисленной (за минусом уменьшенной) суммами по данному виду налога, платежа в бюджет, пени на дату проведения зачета или возврата.

2. Каков срок проведения зачета и возврата излишне уплаченной суммы налога, платежей в бюджет, пени по налоговому заявлению налогоплательщика?

– Срок проведения зачета и возврата излишне уплаченной суммы налога, платежей в бюджет, пени составляет пять рабочих дней со дня регистрации налогового заявления.

3. Каким органом государственных доходов производится зачет суммы излишне уплаченного налога, платежей в бюджет, пени?

– Зачет суммы излишне уплаченного налога, платежей в бюджет, пени производится органом государственных доходов по месту ведения лицевого счета налогоплательщика по налогам, платежам в бюджет и (или) по месту уплаты платежей в бюджет, по которым лицевые счета не ведутся.

4. Каков порядок проведения зачетов и возвратов?

– Зачет и возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет (за исключением сборов и плат, не подлежащих возврату), пени производятся органом государственных доходов в следующем порядке:

по месту ведения лицевых счетов – на основании сведений таких лицевых счетов;

по месту уплаты платежей в бюджет, по которым лицевые счета не ведутся, – на основании представленных налогоплательщиком документов, выданных соответствующим уполномоченным государственным органом, подтверждающих несовершение действий.

5. Как производится возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налога?

– Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы налога, платежа в бюджет, пени производится органом государственных доходов на банковский счет налогоплательщика на основании его налогового заявления при отсутствии налоговой задолженности в бюджет. При наличии налоговой задолженности органом государственных доходов производит зачет излишне уплаченной суммы налога в счет погашения имеющейся задолженности без представления налогового заявления на зачет. Возврату подлежит остаток суммы излишне уплаченного налога, платежа в бюджет, пени после проведения зачета.

6. Какие налоги и платежи не подлежат зачету и возврату?

– Не подлежат:

1) зачету:

излишне уплаченная (взысканная) сумма налога, платежа в бюджет в счет погашения налоговой задолженности другого налогоплательщика, кроме зачета между юридическим лицом и его структурным подразделением;

уплаченная сумма государственной пошлины;

2) зачету и возврату:

уплаченная сумма сбора за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан, консульского сбора, платы за пользование земельными участками, предоставление государством участка недр, пользование животным миром, использование особо охраняемых природных территорий, за исключением случаев ошибочной уплаты таких сумм.

7. Какая сумма налога признается ошибочно уплаченной?

– Ошибочно уплаченной суммой налога, платежа в бюджет является сумма, при перечислении которой допущена любая из следующих ошибок:

текстовое назначение платежа не соответствует КНП или КБК;

ошибочное исполнение банком платежного документа налогоплательщика;

уплата произведена в орган государственных доходов, в котором налогоплательщик не состоит на регистрационном учете;

налогоплательщик не является плательщиком по данному виду налога или платежа в бюджет, пени.

8. Как производятся зачет, возврат ошибочно уплаченной суммой налога?

– Зачет, возврат ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени производятся по:

налоговому заявлению налогоплательщика;

заявлению банка второго уровня;

составленному органом государственных доходов протоколу о причинах возникновения ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени в случае выявления факта ошибки.

9. Сроки проведения зачета, возврата ошибочно уплаченной суммы налога?

– Зачет, возврат ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени производятся в течение пяти рабочих дней со дня:

представления налогового заявления налогоплательщика, заявления банка второго уровня;

поступления ошибочно уплаченной суммы налога, платежа в бюджет, пени.

10. Производится ли возврат суммы таможенного сбора, если да, то в каких случаях?

– Зачет (возврат) сумм таможенных сборов осуществляется в случае, если суммы таможенных сборов являются излишне уплаченными (излишне взысканными) либо ошибочно уплаченными.

11. Как производится возврат государственной пошлины?

– Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится органом государственных доходов на основании представленных налогоплательщиком налогового заявления и документа соответствующего государственного органа, подтверждающего правомерность возврата. Возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины производится по месту ее уплаты на банковский счет налогоплательщика в течение пяти рабочих дней со дня подачи налогового заявления на возврат.

12. До истечения какого срока должны быть представлены документы на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины?

– Документы на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины должны быть представлены в орган государственных доходов до истечения трехлетнего срока со дня уплаты такой суммы государственной пошлины в бюджет.

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