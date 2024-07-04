Какие налоги и платежи нужно уплатить казахстанцам в июле 2024 года
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Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области сегодня, 4 июля 2024 года, представил налоговый календарь на июль, сообщает Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что календарь напомнит налогоплательщикам о крайнем сроке сдачи налоговой отчетности и об обязательных платежах.
По налоговым отчетностям
- 5 июля – расчет текущих платежей по налогу на транспортные средства юридических лиц на 2024 год по форме 701.00;
- 15 июля – декларация по акцизу и расчет за структурные подразделения или объекты, связанные с налогообложением, за май 2024 года по форме 400.00, 421.00;
- 22 июля – заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов за июнь 2024 года по форме 328.00.
По платежам
5 июля:
- Налог на транспортные средства юридических лиц, текущие платежи за 2024 год;
- ИПН по доходам лиц, занимающихся частной практикой (частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов), полученным в июне 2024 года.
22 июля:
- НДС в Евразийском экономическом союзе за июнь 2024 года;
- Акциз, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС за июнь 2024 года.
24 июля:
- ИПН с доходов, выплаченных в июне 2024 года.
25 июля:
- КПН, авансовые платежи за июль 2024 года;
- КПН и ИПН, удержанный у источника выплаты, с доходов, выплаченных в июне 2024 года;
- ИПН с доходов, выплаченных в июне 2024 года;
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июнь 2024 года;
- Социальный налог за июнь 2024 года;
- Единый платеж за июнь 2024 года;
- Обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за июнь 2024 года;
- Обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за июнь 2024 года;
- Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за июнь 2024 года;
- Социальные отчисления за июнь 2024 года;
- Отчисления на ОСМС за июнь 2024 года;
- Взносы на ОСМС за июнь 2024 года.
1 июля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс РК. О том, на что они направлены, можете узнать по ссылке.
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