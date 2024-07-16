Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей

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Сегодня, 16 июля 2024 года, Департамент государственных доходов по Алматы обратился к гражданам страны по поводу уплаты налогов и социальных платежей, сообщает Zakon.kz.

ДГД по Алматы напоминает, что 25 июля истекает срок уплаты следующих налогов и соцплатежей: КПН авансовые платежи за июль 2024 года;

КПН и ИПН, удержанный у источника выплаты, с доходов, выплаченных в июне 2024 года;

ИПН с доходов, выплаченных в июне 2024 года;

ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июнь 2024 года;

плата за пользование земельными участками;

плата за использование радиочастотного спектра;

плата за размещение наружной рекламы;

социальный налог за июнь 2024 года;

единый платеж за июнь 2024 года;

обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за июнь 2024 года;

обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за июнь 2024 года;

обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за июнь 2024 года;

социальные отчисления за июнь 2024 года;

отчисления на ОСМС за июнь 2024 года;

взносы на ОСМС за июнь 2024 года. "Во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки". Пресс-служба ДГД по Алматы Ранее Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области представил налоговый календарь на июль 2024 года. Читайте также В каких регионах Казахстана ускорился рост цен на продовольственные товары Антикор вернул государству 1,07 трлн тенге Не запрет, а ограничение: в ЕНПФ прокомментировали информацию о досрочном изъятии пенсионных накоплений

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