Казахстанцам напомнили про уплату налогов и платежей
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Сегодня, 16 июля 2024 года, Департамент государственных доходов по Алматы обратился к гражданам страны по поводу уплаты налогов и социальных платежей, сообщает Zakon.kz.
ДГД по Алматы напоминает, что 25 июля истекает срок уплаты следующих налогов и соцплатежей:
- КПН авансовые платежи за июль 2024 года;
- КПН и ИПН, удержанный у источника выплаты, с доходов, выплаченных в июне 2024 года;
- ИПН с доходов, выплаченных в июне 2024 года;
- ИПН с доходов ИП, применяющего СНР с использованием СМП, за июнь 2024 года;
- плата за пользование земельными участками;
- плата за использование радиочастотного спектра;
- плата за размещение наружной рекламы;
- социальный налог за июнь 2024 года;
- единый платеж за июнь 2024 года;
- обязательные пенсионные взносы (ОПВ) за июнь 2024 года;
- обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за июнь 2024 года;
- обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР) за июнь 2024 года;
- социальные отчисления за июнь 2024 года;
- отчисления на ОСМС за июнь 2024 года;
- взносы на ОСМС за июнь 2024 года.
"Во избежание начисления пени необходимо своевременно и полностью производить оплату налогов и других обязательных платежей в бюджет в установленные законодательством сроки".Пресс-служба ДГД по Алматы
Ранее Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области представил налоговый календарь на июль 2024 года.
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