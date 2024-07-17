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Законодательство РК

С 25 августа в Казахстане процедура банкротства для физлиц станет доступнее

С 25 августа в Казахстане процедура банкротства для физлиц станет доступнее, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 17:46 Фото: freepik
С 25 августа 2024 года процедура банкротства для физических лиц станет доступнее. Об этом сегодня, 17 июля, рассказали в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что 19 июня был подписан Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

"Указанный закон предусматривает поправки в Закон Республики Казахстан "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан... Поправки вводятся в действие с 25 августа 2024 года".Пресс-служба ДГД по Костанайской области

Введение в действие поправок позволит:

  • при исчислении срока отсутствия погашения по долгу не учитывать платеж по обязательствам менее одного месячного расчетного показателя;
  • срок отсутствия погашения по договорам, уступленным коллекторскому агентству, рассчитывать с даты последнего платежа до уступки права (требования);
  • не требовать подтверждения принятия мер по урегулированию неисполненных обязательств в случае отсутствия платежей по ним более 12-ти месяцев.

Кроме того, позволит применить процедуру внесудебного банкротства по обязательствам перед всеми организациями, которым принадлежат права требования по договорам банковского займа, договорам займа (кредита) и договорам о предоставлении микрокредита физических лиц. То есть если организация имеет права требования по соответствующим договорам независимо от его статуса (лишен лицензии, на стадии ликвидации, исключен из реестра) и формы (коллекторское агентство, микрофинансовая организация, специальная финансовая компания и т.д.) должник вправе обратиться с заявлением о применении процедуры внесудебного банкротства.

Также предусмотрен ряд уточняющих поправок. В частности, при подаче заявления о применении процедуры внесудебного банкротства, должник не указывает сведения о кредиторе и сумме долга, а также не обязан прилагать документы к заявлению. При этом для применения соответствующей процедуры необходимо согласие супруга (супруги).

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26 июня 2024 года директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Александр Терентьев рассказал об основных нормах Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, совершенствования регулирования финансового рынка и исполнительного производства".

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