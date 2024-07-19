Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,03 тенге, евро – 521,44 тенге, рубля – 5,43 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 525тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,1 тенге, продажи – 480,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,45 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 479,5 тенге, продажи – 481 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 525 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,4 тенге.
Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.