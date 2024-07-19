Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 19 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 19 июля 2024 года (на 11:06 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 477,03 тенге, евро – 521,44 тенге, рубля – 5,43 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 519 тенге, продажи – 525тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,1 тенге, продажи – 480,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 521 тенге, продажи – 525,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 479,5 тенге, продажи – 481 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 525 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,35 тенге, продажи – 5,4 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также В АРРФР рассказали, как планируют снизить предельные ставки по кредитам Срок представления финотчетности и уплаты налогов истекает 22 июля Рынок депозитов: каким банкам доверяют клиенты свои сбережения

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