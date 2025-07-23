Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июля
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 531,96 тенге, евро – 622,45 тенге, рубля – 6,79 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 532,7 тенге, продажи – 539,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 621,5 тенге, продажи – 631,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,71 тенге, продажи – 6,83 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,4 тенге, продажи – 540,2 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 625,7 тенге, продажи – 632,2 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,68 тенге, продажи – 6,79 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536,6 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 622 тенге, продажи – 629 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,70 тенге, продажи – 6,77 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.