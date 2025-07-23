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Финансы

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июля

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 23 июля 2025 года (на 11:06), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 531,96 тенге, евро – 622,45 тенге, рубля – 6,79 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане – 532,7 тенге, продажи – 539,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане – 621,5 тенге, продажи – 631,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане – 6,71 тенге, продажи – 6,83 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы – 536,4 тенге, продажи – 540,2 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы – 625,7 тенге, продажи – 632,2 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,68 тенге, продажи – 6,79 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 536,6 тенге, продажи – 540 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте – 622 тенге, продажи – 629 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,70 тенге, продажи – 6,77 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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