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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 июля

Обмен валют, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2024 11:09 Фото: Zakon.kz
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 11 июля 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,48 тенге, евро – 517,76 тенге, рубля – 5,47 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 519 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,5 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475,9 тенге, продажи – 478,3 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 515,5 тенге, продажи – 519,5 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,45 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 478 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 520 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,39 тенге.

Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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