Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 11 июля

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 11 июля 2024 года (на 11:08 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 478,48 тенге, евро – 517,76 тенге, рубля – 5,47 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 475 тенге, продажи – 480 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 519 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,3 тенге, продажи – 5,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 475,9 тенге, продажи – 478,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 515,5 тенге, продажи – 519,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,45 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 476 тенге, продажи – 478 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 514 тенге, продажи – 520 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,33 тенге, продажи – 5,39 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Банк лишили лицензии в Казахстане: озвучен размер возмещения Казахстан и Китай будут сотрудничать в области цифровых банковских технологий В каких регионах Казахстана выросло количество сделок купли-продажи жилья

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