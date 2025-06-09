В Казахстане определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения

Совместным постановлением Агентства по регулированию и развитию финрынка и Нацбанка определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

В частности, по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:

46% – по беззалоговым банковским займам;

– по беззалоговым банковским займам; 35% – по банковским займам, обеспеченным залогом;

– по банковским займам, обеспеченным залогом; 20% – по ипотечным жилищным займам;

по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46%;

по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, – менее 0,3% в день, но не более 179%.

Микрокредиты выдаются по ставке, предусмотренной выше, при соответствии их требованиям постановления правления Национального банка "Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита".

Указывается, что на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту или изменения или введения новых комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, определенный настоящим пунктом.

Совместное постановление вводится в действие с 16 июня 2025 года.