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Финансы

В Казахстане определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2025 11:54 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Совместным постановлением Агентства по регулированию и развитию финрынка и Нацбанка определены предельные размеры годовой эффективной ставки вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

В частности, по банковским займам, предоставляемым банками второго уровня, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций:

  • 46% – по беззалоговым банковским займам;
  • 35% – по банковским займам, обеспеченным залогом;
  • 20% – по ипотечным жилищным займам;

по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, – 46%;

  • по микрокредитам, предоставляемым организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, на срок до сорока пяти календарных дней, в размере, не превышающем сорокапятикратного размера месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, – менее 0,3% в день, но не более 179%.

Микрокредиты выдаются по ставке, предусмотренной выше, при соответствии их требованиям постановления правления Национального банка "Об утверждении Порядка заключения договора о предоставлении микрокредита, в том числе требований к содержанию, оформлению договора и его первой страницы, содержащей информацию о полной стоимости микрокредита (сумме переплаты по микрокредиту, предмете микрокредита), обязательным условиям договора о предоставлении микрокредита, а также формы графика погашения микрокредита".

Указывается, что на дату заключения договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита, изменения ставки вознаграждения по банковскому займу, микрокредиту или изменения или введения новых комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием банковского займа, годовая эффективная ставка вознаграждения не может превышать предельный размер, определенный настоящим пунктом.

Совместное постановление вводится в действие с 16 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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