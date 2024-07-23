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Лишение лицензии банка в Казахстане: озвучен порядок получения возмещения

Тенге, деньги, коррупция, взятка, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 23.07.2024 10:40 Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) обратился к вкладчикам с напоминанием. Казахстанцам подробно рассказали, куда обращаться и какие суммы гарантирует фонд, если банк лишат лицензии, сообщает Zakon.kz.

Что покрывает гарантия КФГД

Фондом защищены средства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенные во всех казахстанских банках, за исключением исламских.

Как вкладчику узнать, когда начинается выплата возмещения

КФГД не позднее 30 рабочих дней с даты лишения банка лицензии информирует вкладчиков о дате начала выплаты, о банке-агенте, осуществляющем выплату от имени фонда, периоде и местах выплаты через официальные печатные издания.

Эти сведения также размещаются на собственных интернет-ресурсах КФГД, регулятора финансового рынка (АРРФР) и банка-агента. Дополнительно информация транслируется через СМИ на телевидении и в социальных сетях.

Когда начинается прием заявлений на выплату гарантийного возмещения

Этот процесс начинается не позднее пяти рабочих дней после объявления КФГД. Вкладчику необходимо заполнить заявление установленной формы и предъявить документ, удостоверяющий его личность. Обратиться за возмещением по своему депозиту можно в течение одного года с даты начала выплат.

О завершении срока КФГД сообщит вкладчикам за полгода и 30 дней до истечения указанного времени.

Куда необходимо обратиться с заявлением

Заявление на выплату возмещения можно подать в КФГД или в банке-агенте. Если вкладчик не может сделать это самостоятельно в силу жизненных обстоятельств, то за него вправе обратиться:

  • представители вкладчика по доверенности;
  • наследники вкладчика;
  • иные лица, обладающие правом на получение гарантийного возмещения (например, по решению суда).

Какие суммы гарантируются КФГД

Возврат средств осуществляется в пределах максимальных размеров в зависимости от вида и валюты депозита:

  • по сберегательным депозитам (вкладам) в тенге – до 20 млн тенге;
  • по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге – до 10 млн тенге;
  • по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте – до 5 млн тенге.

Такой же объем возмещения распространяется и на нерезидентов Казахстана.

Какую сумму возмещения получит вкладчик, если в одном банке у него размещено несколько депозитов, различных по видам и валюте

При страховом случае гарантируется совокупный остаток суммы по всем депозитам с учетом лимитов по каждому виду вклада. Выплата гарантии в данной ситуации не превышает предельную сумму возмещения – 20 млн тенге. Суммы сверх гарантии депозиторам ликвидируемого банка в порядке очередности выплачивает ликвидационная комиссия, которую назначает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Может ли вкладчик вернуть свои сбережения, если пропустит срок выплаты возмещения

Если вкладчик не обратится за возмещением в срок, то невостребованная сумма будет перечислена на его пенсионный счет в ЕНПФ. Несмотря на это он имеет право обратиться за возмещением, если пропустил положенный срок выплаты по "уважительным причинам":

  • поступление на воинскую службу;
  • нахождение за пределами Казахстана;
  • оформление принятия наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;
  • нахождение в местах лишения свободы;
  • иные обстоятельства, установленные судом.

Что советует КФГД

Чтобы избежать периода ожидания и получить все сумму возмещения сразу при страховом случае, КФГД рекомендует вкладчикам хранить сбережения в разных банках, так как деньги на счетах гарантируются отдельно по каждому из них.

Ранее в Казахстанском фонде гарантирования депозитов подробно рассказали о расчете возмещения сбережений при лишении банка лицензии.

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