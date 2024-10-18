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Лишение лицензии банка в Казахстане: могут ли вкладчики обратиться за выплатами, если срок пропущен

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 11:56 Фото: Zakon.kz
В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) 18 октября 2024 года поделились важной информацией, касающейся вкладчиков, лишенных лицензии банков, сообщает Zakon.kz.

В Казахстане вкладчики банков – физические лица, а также держатели карточек по закону получают возмещение от Казахстанского фонда гарантирования депозитов, если банк лишен лицензии. Выплаты КФГД длятся год. Однако, что будет со сбережениями, если этот срок пропущен, рассказали в фонде.

"Вкладчики девяти ликвидируемых банков еще могут обратиться за выплатами".Пресс-служба КФГД

Что будет с невостребованным вкладом, если срок выплат закончен?

Если банк лишен лицензии, КФГД не позднее 35 рабочих дней начнет выплату возмещения вкладчикам, выплата будет проходить в течение одного года через банк-агент. Эту функцию передают одному из действующих банков второго уровня, чтобы принять заявления вкладчиков ликвидируемого банка и выплатить возмещение от КФГД.

В данный момент на ликвидации находятся девять банков второго уровня, в том числе Tengri Bank, Capital Bank Kazakhstan, Asia Credit Bank, Банк Астаны. Срок выплат вкладчикам каждого из них истек, и невостребованные суммы возмещения переведены на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ. Однако при наличии уважительной причины, по которой вкладчик не мог обратиться за выплатой в срок, КФГД отзовет деньги из ЕНПФ и перечислит их вкладчику.

Напомним, КФГД начал зачислять невостребованные суммы возмещения на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков в ЕНПФ в качестве добровольных пенсионных взносов с мая 2022 года.

Во-первых, перечисленные в ЕНПФ средства инвестируются в таком же порядке, что и пенсионные взносы, по ним начисляется инвестиционный доход по результатам инвестирования, что лучше для вкладчиков в долгосрочной перспективе.

Во-вторых, это решение позволяет решить проблему невостребованных небольших сумм, за которыми вкладчики, как показывает практика, обращаются редко. Конечно, перечисленные в ЕНПФ суммы не подлежат налогообложению.

Отметим, что счета для учета добровольных пенсионных взносов при отсутствии таковых открываются в ЕНПФ автоматически. Взносы, при этом, перечисляются в ЕНПФ только тем вкладчикам, чьи ИИН и иные идентификационные данные соответствуют данным, имеющимся в базе ЕНПФ, в противном случае пенсионный фонд откажет в зачислении. Заявления этих вкладчиков при наличии уважительных причин также рассмотрят в Казахстанском фонде гарантирования депозитов.

Итак, как получить возмещение после истечения срока выплат?

Это возможно, если срок выплаты возмещения был пропущен по ряду причин, отнесенных к уважительным. Это:

  • поступление вкладчика в период срока выплаты возмещения от КФГД на воинскую службу,
  • нахождение за пределами Республики Казахстан,
  • принятие наследства и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства,
  • нахождение вкладчика в местах лишения свободы,
  • если срок пропущен по другим причинам, право на выплату можно подтвердить в гражданском суде.

Отмечаем, что каждое из этих обстоятельств потребуется подтвердить соответствующими документами.

Что именно предоставить в качестве доказательств? Разбираем по пунктам.

  • В случае поступления на воинскую службу – документы воинского учета или сведения о подтверждении прохождения воинской службы, предоставленные органами военного управления Министерства обороны.
  • В случае нахождения за пределами Республики Казахстан – паспорт с отметкой о пересечении границы и (или) иные документы, подтверждающие факт нахождения за пределами страны.
  • Если заявитель в период срока выплат принимал наследство вкладчика или у него были иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства, – свидетельство о смерти вкладчика, свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию. Могут быть рассмотрены и другие документы, подтверждающие приобретение или открытие наследства, в том числе судебные акты.
  • В случае нахождения в местах лишения свободы – приговор суда, вступивший в законную силу, и документ об отбытии наказания в месте лишения свободы или об условно-досрочном освобождении.
  • При иных обстоятельствах, которые были установлены судом, – решение суда, устанавливающее обстоятельство, которое препятствовало подаче заявления в течение срока выплаты возмещения. Вкладчику потребуется обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства с требованием установить факт того, что имелось обстоятельство, которое препятствовало подаче заявления на получение возмещения от КФГД в течение всего срока выплаты.

Итак, все заявления в письменном виде принимают в КФГД. Форма документа доступна на официальном сайте фонда. Далее пакет документов вместе с заявлением необходимо передать лично в КФГД:

  • в Алматы – ул. Айтеке би, 67,
  • в Астане – ул. Габдуллина, 18.

Документы можно также отправить на почтовый адрес КФГД в Алматы (в данном случае требуется обязательное нотариальное удостоверение подписи на заявлении).

"Обратиться за своими средствами (при наличии уважительных причин) могут не только владельцы депозитов, но и их законные представители, наследники и другие лица, обладающие правом на получение возмещения".Пресс-служба КФГД

В фонде напомнили, что по любым вопросам, связанным с выплатой возмещения, всегда можно получить ответы, обратившись в колл-центр КФГД по бесплатному номеру 1460, либо направить вопросы на info@kdif.kz или в Telegram-чат kdif_ask.

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23 июля 2024 года в КФГД озвучили порядок получения возмещения при лишении банка лицензии в Казахстане.

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