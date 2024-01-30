Эксперты высказали мнение относительно пользы нового Экспортно-кредитного агентства

По поручению президента Токаева в РК создается новое Экспортно-кредитное агентство, которое будет заниматься продвижением экспорта, кредитуя зарубежных покупателей отечественных несырьевых товаров. Эксперты разошлись во мнении, высказываясь о пользе этого института, сообщает Zakon.kz.

На днях глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)", который предусматривает создание Экспертно-кредитного агентства Казахстана (ЭКА), а также объединение основных мер финансовой поддержки и развитие экспорта.

Экономист Айдархан Кусаинов положительно высказался о создании ЭКА, отметив, что это является "простым и правильным" шагом правительства, направленным на развитие несырьевого экспорта. При этом подчеркнул, что создавать подобные институты в стране необходимо было 15 лет назад.

"Экспортно-кредитные агентства – это общее название для частных или государственных структур, которые занимаются страхованием рисков экспортеров. Они действуют во многих развитых странах мира. К примеру, в Японии – Агентство международного сотрудничества (JICA), в КНР – Китайская экспортно-кредитная страховая корпорация (Sinosure) и др.". Айдархан Кусаинов

ЭКА будет предоставлять услуги по страхованию рисков, поддержанию процентной ставки и прямого кредитования импортера или покупателя.

"Агентства напрямую кредитуют потребителя (импортера) экспортной продукции (услуги) за рубежом и кредитуют в валюте страны-импортера. Гарантии позволят отечественным компаниям расширить географию продаж, обеспечить конкурентоспособность отечественных товаров и услуг". Айдархан Кусаинов

Однако не все эксперты разделяют эту точку зрения. К примеру, экономист Арман Бейсембаев полагает, что создание нового национального института не приведет к стремительному росту экспорта.

"Создается еще одно бесполезное ведомство, толку от которого будет ничтожно мало". Арман Бейсембаев

Впрочем, мажилисмен Руслан Кожасбаев, представлявший законопроект в Сенате, напротив, уверен в целесообразности принятого решения. По его сообщению, при экспорте товаров предприниматели сталкиваются с высокими требованиями иностранных покупателей к финансовым условиям внешнеторговых сделок. В связи с чем банки второго уровня (БВУ) и страховые организации не всегда могут предоставить достаточную сумму финансирования и брать на себя риски для поддержки экспортеров.

"Создание ЭКА на базе KazakhExport не потребует затрат из республиканского бюджета, так как имеется собственный капитал. Подчеркну, монополия не предусмотрена, так как агентство не получает привилегированное положение на рынке страховых услуг или в целом на финансовом рынке". Руслан Кожасбаев

Таким образом, для продвижения и развития экономики страны путем поддержки несырьевого экспорта создается институт с функциями по льготному страхованию, гарантированию и кредитованию экспорта.

Регулятором ЭКА выступит Министерство торговли и интеграции РК, которое разработает условия осуществления отдельных видов деятельности, правила формирования системы управления рисками и внутреннего контроля, а также формирования резервов и проведения по ним актуарных расчетов.

Ранее Zakon.kz сообщал, что Сенат одобрил законопроект по созданию Экспортно-кредитного агентства, а также о проектt постановления правительства "Об определении Экспортно-кредитного агентства Казахстана". 23 января текущего года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о новых мерах поддержки экспортеров. "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экспортно-кредитного агентства и продвижения экспорта несырьевых товаров (работ, услуг)", говорится в документе.