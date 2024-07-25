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Законодательство РК

Продать и купить инвестиционные монеты можно будет через мобильное приложение

Продать и купить инвестиционные монеты можно будет через мобильное приложение, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 11:32 Фото: Национальный банк РК
Подготовлено постановление правления Нацбанка, которым внесятсяи изменения и дополнения в Правила продажи и выкупа Национальным банком банкнот и монет национальной валюты РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правило вносится дополнение, что продажа и выкуп инвестиционных монет будет осуществляться также через мобильное приложение "Tabys" фондовой биржи (AIX) Международного финансового центра "Астана".

Соответственно в правила вносится новая глава, предусматривающая продажу и выкуп инвестиционных монет через мобильное приложение.

Так, говорится, что продажа и выкуп Национальным банком инвестиционных монет через мобильное приложение осуществляется, в том числе по частям (долям), определяемым в граммах химически чистого веса драгоценного металла, из которого изготовлена инвестиционная монета, по цене продажи.

Получение физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиале Нацбанка инвестиционных монет, приобретенных через мобильное приложение, осуществляется при условии приобретения (оплаты) их полного веса.

Подтверждением приобретения (оплаты) инвестиционных монет является соответствующее уведомление, которое предоставляется физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиал Национального банка для получения инвестиционных монет.


Продать и купить инвестиционные монеты можно будет через мобильное приложение, фото - Новости Zakon.kz от 25.07.2024 11:32

Фото: Национальный банк РК

Указывается, что выкуп Национальным банком инвестиционных монет через мобильное приложение производится до их получения физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиале Нацбанка.

Как поясняется, проект разработан в целях реализации инвестиционных монет, в том числе по частям (долям) среди физических и юридических лиц в сотрудничестве и с использованием мобильного приложения "Tabys" фондовой биржи (AIX) Международного финансового центра "Астана".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.

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