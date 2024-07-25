Продать и купить инвестиционные монеты можно будет через мобильное приложение
В частности, в правило вносится дополнение, что продажа и выкуп инвестиционных монет будет осуществляться также через мобильное приложение "Tabys" фондовой биржи (AIX) Международного финансового центра "Астана".
Соответственно в правила вносится новая глава, предусматривающая продажу и выкуп инвестиционных монет через мобильное приложение.
Так, говорится, что продажа и выкуп Национальным банком инвестиционных монет через мобильное приложение осуществляется, в том числе по частям (долям), определяемым в граммах химически чистого веса драгоценного металла, из которого изготовлена инвестиционная монета, по цене продажи.
Получение физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиале Нацбанка инвестиционных монет, приобретенных через мобильное приложение, осуществляется при условии приобретения (оплаты) их полного веса.
Подтверждением приобретения (оплаты) инвестиционных монет является соответствующее уведомление, которое предоставляется физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиал Национального банка для получения инвестиционных монет.
Фото: Национальный банк РК
Указывается, что выкуп Национальным банком инвестиционных монет через мобильное приложение производится до их получения физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиале Нацбанка.
Как поясняется, проект разработан в целях реализации инвестиционных монет, в том числе по частям (долям) среди физических и юридических лиц в сотрудничестве и с использованием мобильного приложения "Tabys" фондовой биржи (AIX) Международного финансового центра "Астана".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 8 августа.