Казахстанцы могут приобрести инвестиционные монеты через торговые площадки

Национальный банк постановлением от 30 октября 2024 года внес изменения и дополнения в Правила продажи и выкупа Национальным банком банкнот и монет национальной валюты РК, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрена продажа инвестиционных монет посредством торговой площадки.

Напомним, что инвестиционные монеты – это монеты, изготовленные из драгоценных металлов, являющиеся объектом инвестирования и накопления.

В правила добавлено понятие торговая площадка – онлайн-платформа, посредством которой осуществляется продажа инвестиционных монет, в том числе по частям (долям).

В документе появилась новая глава, которой установлен порядок продажи инвестиционных монет посредством торговой площадки.

Продажа Национальным банком инвестиционных монет посредством торговой площадки осуществляется, в том числе по частям (долям), определяемым в граммах (унциях) химически чистого веса драгоценного металла, из которого изготовлена инвестиционная монета, по цене продажи.

При этом цена продажи инвестиционных и коллекционных монет из драгоценных металлов изменяется в зависимости от стоимости драгоценного металла, из которого изготовлены монеты, определенной по утреннему фиксингу (котировки цены) за одну тройскую унцию драгоценного металла, установленному Лондонской ассоциацией участников рынка драгоценных металлов (LBMA) и по официальному курсу национальной валюты к доллару США, на рабочий день, предшествующий дню продажи, и размещается на интернет-ресурсе Национального банка.

Граждане и юридические лица могут получить в филиале Национального банка инвестиционные монеты, приобретенные через торговую площадку, при условии оплаты их полного веса, определенного постановлением Правления Нацбанка о выпуске в обращение инвестиционных монет.

Допускается выкуп Национальным банком инвестиционных монет посредством торговой площадки по заявлению физических и юридических лиц (их представителей) при условии оплаты их полного веса, определенного постановлением Правления Нацбанка о выпуске в обращение инвестиционных монет.

Выкуп Нацбанком инвестиционных монет, полученных физическими и юридическими лицами (их представителями) в филиале Национального банка, производится в порядке, предусмотренном главами 4 и 5 Правил. В частности, нужно заполнить заявление на выкуп и предоставить документы, удостоверяющие личность. А сами монеты подвергают экспертизе, на основании которой производится расчет суммы выкупа.

Постановление вводится в действие с 24 ноября 2024 года.