Стал известен курс доллара на торгах 26 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 474,83 тенге (+ 0,10).

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,56 тенге (+0,16).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,9-474,7 тенге, евро – по 514-518 тенге, российские рубли – по 5,37-5,49 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 26 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures понизилась на 0,01%, до 82,36 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подешевели на 0,06%, до 78,23 долларов за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,72 тенге, евро – 515,17 тенге, рубля – 5,58 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 26 июля, можно здесь.