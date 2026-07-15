Что стало с курсом доллара на торгах 15 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,71 тенге, поднявшись на 0,77 тенге.
Курс российского рубля упал до 6,03 тенге (-0,06).
Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,11 тенге (+0,04).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,2-473 тенге, евро – 536,2-542 тенге, рубли – 5,72-5,87 тенге.
Мировые цены на нефть растут на торгах 15 июля.
Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent выросла на 0,41 доллара и составила 85,14 доллара.
На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подорожав на 0,22 доллара, составила 79,56 доллара.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 468,88 тенге, евро – 534,1 тенге, рубля – 6,04 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 июля, можно здесь.