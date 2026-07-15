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Финансы

Что стало с курсом доллара на торгах 15 июля

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2026 15:41 Фото: freepik
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 15 июля 2026 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 469,71 тенге, поднявшись на 0,77 тенге.

Курс российского рубля упал до 6,03 тенге (-0,06).

Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,11 тенге (+0,04).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 470,2-473 тенге, евро – 536,2-542 тенге, рубли – 5,72-5,87 тенге.

Мировые цены на нефть растут на торгах 15 июля.

Так, на Лондонской бирже ICE (InterContinental Exchange Futures) цена барреля нефти марки Brent выросла на 0,41 доллара и составила 85,14 доллара.

На Нью-Йоркской бирже NYMEX (New York Mercantile Exchange) цена барреля нефти марки Light, подорожав на 0,22 доллара, составила 79,56 доллара.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 468,88 тенге, евро – 534,1 тенге, рубля – 6,04 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 июля, можно здесь.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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