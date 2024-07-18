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Курс доллара еще вырос на торгах 18 июля

Доллары и тенге, деньги, обмен валют, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 15:38 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 18 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 477,03 тенге, поднявшись еще на 2,16 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос до 65,55 тенге (+0,38).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 476,5-478,5 тенге, евро – по 519,5-523,5 тенге, российские рубли – по 5,33-5,43 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 18 июля.

Так,  стоимость фьючерсов на Brent на сентябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,35%, до 85,38 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,52%, до 81,86 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,83 тенге, евро – в 518,99 тенге, рубля – в 5,4 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 18 июля, можно здесь.

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