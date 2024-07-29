Сколько выплат осуществили страховые компании с начала года

Как с начала года изменились финансовые показатели страховых компаний и сколько страховых выплат было сделано – в материале Zakon.kz.

Страховые выплаты в июне 2024 года составили 26,5 млрд тенге, а с начала 2024 года – 145 млрд тенге. Это на 24,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

"Прирост в основном обусловлен увеличением страховых выплат по обязательному страхованию работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей и обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств". АРРФР

Всего за июнь 2024 года осуществлено 109,1 тыс. выплат, с начала 2024 года – 647,1 тыс. выплат.

Страховые премии за июнь 2024 года составили 124,4 млрд тенге. По данным агентства, с начала 2024 года страховые премии составили 669,4 млрд тенге, что на 36% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Подчеркивается, что основным драйвером роста страховых премий являются классы добровольного личного страхования. Рост отмечается и по другим финансовым показателям сектора.

Так, активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам июня 2024 года увеличились на 2,8%, до 2,6 трлн тенге, в основном в результате роста портфеля ценных бумаг.

"На 1 июля 2024 года в структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги – 73,1% (1,9 трлн тенге), денежные средства и вклады в банках второго уровня – 4,5% (119 млрд тенге), страховая дебиторская задолженность – 5,1% (134 млрд тенге)". АРРФР

Обязательства увеличились на 3,4%, до 1,8 трлн тенге, в результате роста страховых резервов. Собственный капитал – на 1,6%, или 13,4 млрд тенге, до 836 млрд тенге. Как пояснили в агентстве, рост произошел за счет увеличения страховых выплат и резервов не произошедших убытков по договорам аннуитета.

Чистая прибыль по страховому рынку в июне 2024 года составила 37,3 млрд тенге за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности. Рост с начала 2024 года – 97,2 млрд тенге.

Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам выросло до 2098 тыс. договоров, или на 7,6% больше, чем в прошлом месяце. Более существенный рост в годовом выражении – 10 451 тыс. договоров, что на 35,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (2147 тыс. договоров) и страхованию жизни (579 тыс. договоров).