Банки в плюсе: сколько заработали финорганизации Казахстана в этом году

Как изменились финансовые показатели банковского и страхового сектора, и сколько заработали организации к 1 мая, в материале Zakon.kz.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) представило результаты работы финансового сектора за четыре месяца 2024 года.

Согласно данным агентства за январь – апрель чистая прибыль банков составила 777 млрд тенге. Это 11,8% больше аналогичного периода 2023 года.

"Собственный капитал банков в апреле 2024 года уменьшился на 1,8% до 7,4 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,6% или 519 млрд тенге) в основном в результате снижения нераспределенной чистой прибыли прошлых лет в связи с выплатой дивидендов". АРРФР

Обязательства банков к 1 мая также уменьшились на 0,8% до 45 трлн тенге в результате снижения вкладов юридических лиц.

В целом, активы банковского сектора на 1 мая 2024 года сократились за месяц на 1 % или 514 млрд тенге до 52,4 трлн тенге . Это произошло в основном за счет снижения ликвидных активов на 3,6% или 751 млрд тенге, пояснили в агентстве.

Страховой сектор

Чистая прибыль страховых компаний в апреле 2024 года составила 6,7 млрд тенге за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности. С начала года компании заработали 53,3 млрд тенге.

Собственный капитал страховых организаций за апрель 2024 года уменьшился на 1,9% или 18,4 млрд тенге до 934 млрд тенге в основном. По информации агентства, снижение связано со страховыми выплатами и резервом неурегулированных убытков по договорам аннуитета.

Активы рынка выросли на 0,2% до 2,7 трлн тенге, в основном за счет роста доходов по страховой деятельности, уточнили в АРРФР. При этом отмечается, что наибольшую долю в структуре активов занимают ценные бумаги – 68% (1,8 трлн тенге), денежные средства и вклады в банках второго уровня – 5,3% (141 млрд тенге) и страховая дебиторская задолженность – 5,1% (136 млрд тенге).

По данным агентства рост показали организации, осуществляющих микрофинансовую деятельность (это МФО, ломбарды, кредитные товарищества). Их активы увеличились за 1 квартал текущего года на 1,7% или 45 млрд тенге до 2,6 трлн тенге.

"Увеличение активов обусловлено ростом ссудного портфеля микрофинансовых организаций", – говорится в обзоре АРРФР.



Наибольшая доля активов приходится на МФО – 1 449 млрд тенге или 54,9%, кредитные товарищества – 867 млрд тенге или 32,8%, ломбарды – 323 млрд тенге или 12,3%.

Собственный капитал организаций также показал рост 3,3% до 879 млрд тенге, также преимущественно благодаря МФО.

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