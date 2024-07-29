Уровень долларизации депозитов в Казахстане снизился по итогам июня

Как изменилась структура депозитов физических и юридических лиц и насколько в Казахстане снизился уровень долларизации депозитов по итогам июня – в материале Zakon.kz.

Депозиты резидентов в депозитных организациях в июне 2024 года увеличились на 3,7%, до 35,7 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 3,9%, до 27,8 трлн тенге. Такими данными поделились в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Объем депозитов в иностранной валюте за июнь 2024 года увеличился на 3,1%, до 8 трлн тенге. По данным АРРФР, увеличение произошло в том числе за счет переоценки на фоне укрепления доллара США по отношению к тенге.

В результате уровень долларизации на 1 июля 2024 года снизился по сравнению с прошлым месяцем и составил 22,3%. В июне 2024 года показатель достигал 26,5%.

Депозиты юридических лиц в июне 2024 года увеличились на 3,8%, до 15,9 трлн тенге, в основном в результате роста депозитов в национальной валюте. Депозиты физических лиц выросли на 3,4%, до 15,8 трлн тенге.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июне 2024 года составила 13,5% (в мае 2024 года – 13,7%), по депозитам физических лиц – 13,6% (в мае 2024 года – 13,6%).

Кредитный рынок также продемонстрировал увеличение по итогам июня. Согласно информации агентства, кредиты населению составили 18,3 трлн тенге, увеличившись за июнь 2024 года на 2%, а с начала на 9,9%.

"Рост кредитов населению обусловлен увеличением потребительских займов на 2,8%, до 11,6 трлн тенге, а также ростом ипотечного кредитования на 0,7%, до 5,5 трлн тенге". АРРФР

Кредиты субъектам бизнеса за июнь 2024 года увеличились на 2%, до 11,8 трлн тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 1,6%, до 9,8 трлн тенге. Из них займы субъектам МСБ увеличились на 5,8%, до 5,9 трлн тенге. Кредиты индивидуальным предпринимателям за месяц увеличились на 3,8%, до 1,9 трлн тенге.

Снижение отмечается только по займам крупному бизнесу на 4%, до 3,9 трлн тенге. В АРРФР пояснили, что это было связано в основном с реклассификацией одним из банков займов данной категории в категорию займов МСБ.

Средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте субъектам бизнеса, составила 19,6%, снизившись по сравнению с маем (19,8%), населению – 17,5%.

Уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней (NPL90+) по банковскому сектору составил 3,1% от ссудного портфеля, или 988 млрд тенге. При этом по бизнесу NPL90+ составил 2,2%, или 287 млрд тенге, населению – 3,8%, или 700 млрд тенге. В то же время покрытие провизиями неработающих займов сохраняется высоким и составляет 70,9%.