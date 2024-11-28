Насколько снизились ставки по кредитам и депозитам в Казахстане

Средние ставки вознаграждения по кредитам и депозитам физических лиц постепенно снижаются. Насколько они изменились в октябре, в материале Zakon.kz.

Средневзвешенная ставка по тенговым вкладам физических лиц, привлеченным банками в октябре, составила 13,3%. Второй месяц подряд она постепенно снижается шагом в 0,1 процентный пункт (п.п.), отмечают в Первом Кредитном Бюро.

"Самые высокие ставки притом держатся в сегменте депозитов от 1 до 3 месяцев – средний уровень 15,4%, без изменений к предыдущему месяцу. Что касается юрлиц, то средневзвешенная ставка по депозитам составила 13,1%, после небольшого сентябрьского роста она потеряла 0,1 п.п. и снова вернулась к уровням августа". ПКБ

Снижение ставок наблюдается и по кредитам. Так, показатель для физлиц и ИП в октябре составил 20,5%, это на 1,1 п.п меньше уровня сентября. В обзоре указано, для "длинных займов" от 5 лет показатель в октябре был самым низким с декабря 2022 года.

Фото: DataHub

По кредитам юридических лиц средневзвешенная ставка составила 17,6%, на этом уровне она остается уже третий месяц подряд. В ПКБ напомнили, что и уровень базовой ставки не менялся с середины июля, а ставки по кредитам юрлиц в целом довольно последовательно реагируют на ее динамику.