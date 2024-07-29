Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Курс доллара снизился на торгах 29 июля

Доллары, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2024 15:39 Фото: Zakon.kz
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,29 тенге, снизившись на 1,21 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 65,17 тенге (-0,38).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,7-474,5 тенге, евро – по 512-516 тенге, российские рубли – по 5,35-5,45 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 29 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,12%, до 80,38 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,03%, до 77,19 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,83 тенге, евро – в 515,38 тенге, рубля – в 5,5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 июля, можно здесь.

Читайте также

Налоговый кодекс РК
Одним налогом меньше: государство идет на уступки бизнесу
доллар, тенге, депозиты, банки
Уровень долларизации депозитов в Казахстане снизился по итогам июня
выплаты, страховые компании, результаты
Сколько выплат осуществили страховые компании с начала года
Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Происшествие на Алаколе: КГА озвучил новые подробности
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: