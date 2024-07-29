Курс доллара снизился на торгах 29 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,29 тенге, снизившись на 1,21 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 65,17 тенге (-0,38).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472,7-474,5 тенге, евро – по 512-516 тенге, российские рубли – по 5,35-5,45 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 29 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,12%, до 80,38 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,03%, до 77,19 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 474,83 тенге, евро – в 515,38 тенге, рубля – в 5,5 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 июля, можно здесь.