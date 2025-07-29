Курс рубля снизился на торгах 29 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,03 тенге, поднявшись на 0,11 тенге.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,61 тенге (-0,19).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,66 тенге (+0,12).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,7-545,3 тенге, евро – по 627,5-632,5 тенге, рубли – по 6,57-6,69 тенге.
Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 29 июля.
Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,30%, до 69,53 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,31%, до 66,92 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,45 тенге, евро – 631,17 тенге, рубля – 6,78 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 июля, можно здесь.