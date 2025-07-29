Курс рубля снизился на торгах 29 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 29 июля 2025 года закрылись дневные торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 542,03 тенге, поднявшись на 0,11 тенге.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,61 тенге (-0,19).

Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,66 тенге (+0,12).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 542,7-545,3 тенге, евро – по 627,5-632,5 тенге, рубли – по 6,57-6,69 тенге.

Мировые цены на нефть продолжают расти на торгах 29 июля.

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,30%, до 69,53 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,31%, до 66,92 доллара за баррель.

Утром Национальный банк установил курс доллара в 541,45 тенге, евро – 631,17 тенге, рубля – 6,78 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 29 июля, можно здесь.