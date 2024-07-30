Эффект паводков: экономика Казахстана начала медленное восстановление

После трехмесячного снижения в стране начался скромный, но уверенный рост экономики. За первое полугодие 2024 года краткосрочный экономический индикатор (КЭИ) составил 3,9%, причем одним из драйверов роста впервые выступило сельское хозяйство, сообщает Zakon.kz.

Выйти на более высокий темп роста промышленности и производству Казахстана не дают два фактора. Во-первых, рост большинства отраслей тормозят последствия весенних наводнений и паводков. Второй фактор – стагнация в добывающем сегменте, которая происходит из-за переноса завершения проекта будущего расширения "Тенгизшевройла" и выхода на новые мощности добычи.

Тем не менее рост экономики начался и происходит он за счет подъема в строительстве (+8,6%), транспорте и складировании (+7,3%) и секторе связи (+8,7%). Как отмечает финансовый аналитик Андрей Чеботарев, подъем экономики в большинстве секторов в значительной степени простимулирован за счет увеличения государственных расходов, но несмотря на это находится значительно ниже таргета, заявленного правительством (рост в 6,0%).

Индекс физического объема ВВП. Фото: stat.gov.kz

Разберем по порядку составляющие нынешней ситуации.

Строительная отрасль восстанавливает темпы прироста после существенного замедления месяцем ранее. За январь – июнь рост сектора по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 8,6% (+8,1% за январь – май 2024), а среднее значение роста за 12 месяцев – 12,1%. Учитывая перегрев сектора в прошлом году, нынешнее охлаждение темпов роста указывает на стабилизацию уровня роста с учетом отсутствия увеличения государственного стимулирования и стабилизации спроса.

Сектор связи остается лидером роста второй месяц подряд. За январь – июнь 2024 года увеличение составило 8,7%, при этом отрасль сохраняет повышенные темпы роста на протяжении трех месяцев. Значительную долю в общем объеме услуг связи занимает рост потребления интернета.

Объем электронной коммерции вырос на 24% в годовом выражении, составив 12,7% в общем объеме розничной торговли. Ожидается, что главным компонентом совокупного роста экономики будет именно отрасль информации и связи, которая и станет ключевым драйвером роста экономики в текущем году, подчеркивает эксперт.

Сфера промышленности за первое полугодие выросла на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако отмечается замедление сектора на протяжении четырех месяцев из-за стагнации в росте добычи нефти.

Данная отрасль будет демонстрировать сравнительно низкие показатели роста (ниже 1%) до конца текущего года, так как увеличение добычи нефти ограничивается переносом расширения Тенгизского месторождения. Стагнация в сфере нефтедобычи будет негативно сказываться на темпах роста экономики.

Обрабатывающий сектор выступает основным бенефициаром увеличения промышленной отрасли. Рост за первое полугодие +5,1% (+3,4% за аналогичный период прошлого года). Ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности, за счет которых был обеспечен столь высокий для нашей экономики темп роста, выступили:

металлургическое производство (+8,3%);

машиностроение (+9,4%);

производство фармацевтических препаратов (+14,8%);

производство бумаги и бумажной продукции (+10,3%).

Таким образом, удельный вес производства обрабатывающей промышленности превысил долю горнодобывающей промышленности (46,7% против 45,7%). Подобный устойчивый рост был обеспечен преимущественно высоким потребительским спросом внутри страны. Спрос на продукцию обрабатывающего производства поддерживается за счет увеличения потребления со стороны населения. Поддержка активного розничного потребления кредитными средствами будет стимулировать рост отрасли в целом.

Годовая инфляция в %. Фото: stat.gov.kz

Торговля за январь – июнь продемонстрировала восстановление темпов прироста после просадок прошлых месяцев – +3,9% (+3,1% за январь – май и 2,3% за январь – апрель). Основным драйвером выступает розничная торговля, которая за первое полугодие выросла на 5,6%, тогда как объем оптовой торговли увеличился только на 3,3%. Расширение розничного сегмента обусловлено активной поддержкой со стороны банковского кредитования, которое обеспечивает необходимый уровень потребления со стороны населения.

Оптовая торговля продемонстрировала относительно слабые темпы прироста на фоне сокращения внешнеторгового оборота (-2,1%). Достаточно низкое значение роста экспорта (+1,8% за январь – июнь 2024) обусловлено переукрепленным курсом и ухудшением конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке.

Учитывая постепенное ослабление тенге и его возврат к равновесному уровню, ожидается увеличение темпов роста экспорта при снижении темпов прироста импорта.

В сфере транспорта и складирования отмечен относительно высокий рост – 7,3% (7,1% за январь – май 2024). Подъем отрасли поддерживается преимущественно за счет роста пассажирооборота (+12,9%), тогда как объемы грузооборота сократились на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Происходит снижение объема перевозки грузов железнодорожным транспортом (-5,7% г/г), тогда как транспортировка по трубопроводам за полгода выросла на 2,3%, а транспортировка автомобильным транспортом – на 20,3%. В совокупности темпы роста отрасли сдерживаются из-за снижения роста внешнеторгового оборота и, соответственно, торможением роста оптовой торговли.

Наконец, сельское хозяйство за январь – июнь показало рекордный рост за 12 месяцев, составив 3,4%. Низкая база прошлого года повлияла на рост в текущем году. Ожидается значительный рост урожайности, что и будет способствовать росту отрасли и экономики в целом.

Тем не менее сельское хозяйство, в связи с низким уровнем внедрения передовых технологий, продолжает быть зависимым от климатических условий, поэтому его рост довольно нестабилен по сравнению с другими отраслями экономики.

Среднедушевые номинальные доходы. Фото: stat.gov.kz

Дальнейшее расширение экономики будет обеспечиваться преимущественно процикличными отраслями экономики, однако подобный рост является крайне неустойчивым и непродуктивным. С учетом высокой зависимости от нефтегазовой отрасли достижение таргетируемого уровня в 6,0% является невозможным из-за ограниченности темпов увеличения добычи нефти.

Вероятнее всего, правительство будет форсированно расширять расходы бюджета во втором полугодии для достижения обозначенного таргета, однако это может увеличить перегрев экономики и будет носить довольно сильный проинфляционный характер, полагает аналитик.