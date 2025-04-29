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Финансы

Астана, Туркестан и Шымкент – лидеры экономики Казахстана

Экономика, экономика Казахстана, экономика РК, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, график роста, графики роста, график, графики, экономическое развитие Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 12:52 Фото: Zakon.kz
Начало 2025 года продемонстрировало ускорение экономического роста в Казахстане. Центральным показателем динамики выступает Краткосрочный экономический индикатор (КЭИ), который за январь-март достиг уверенных 108,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Zakon.kz.

КЭИ является важным барометром состояния экономики, рассчитываемым на основе реального роста шести ведущих отраслей (сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, связь, транспорт и складирование), составляющих более 60% ВВП, и выступает в качестве опережающего индикатора для оценки будущей динамики ВВП.

На фоне общереспубликанского подъема, который прослеживается в динамике с начала 2022 года, особенно ярко выделяются три региона, ставшие истинными драйверами экономического развития страны: Астана, динамично развивающаяся Туркестанская область и крупный южный мегаполис Шымкент.

Регионы-лидеры и их драйверы роста

Астана показала самый впечатляющий темп прироста КЭИ: +24,7%. Этот результат во многом обусловлен высокими темпами в строительстве (+81,6%) и транспорте и складировании (+62,6%), а также активным развитием других секторов экономики столицы.

Туркестанская область зафиксировала значительный рост КЭИ на уровне +17,5%. Основными движущими силами здесь стали торговля (+53,1%) и сектор связи (+17,2%), наряду с общим развитием региональной экономики.

Шымкент продемонстрировал высокий темп роста КЭИ в +16,5%. Экономика мегаполиса росла за счет ускорения в промышленном секторе (+17,9%) и секторе связи (+21,9%), подтверждая статус крупного промышленного и делового центра.

Среди других регионов с высокими темпами прироста КЭИ выделяются область Жетысу (+16,5%), Жамбылская (+14,5%) и Алматинская (+13,2%) области.

Общенациональная и отраслевая динамика

Картина экономического роста в I квартале 2025 года выглядит оптимистично, сфокусируемся на основных отраслях, формирующих КЭИ:

Транспорт и складирование. Сектор продемонстрировал уверенный прирост в +21,0%, став одним из ключевых драйверов.

Строительство. Главный драйвер регионального роста с общим приростом в +16,9%, во многом благодаря масштабным государственным расходам.

Промышленность. Заметное ускорение роста на +6,7%. Ведущую роль сыграли горнодобывающая отрасль и особенно перерабатывающее производство, выросшее на 8,7%.

Торговля. Остается устойчивым сегментом экономики с общим приростом в +6,3%.

Сельское хозяйство. Несмотря на положительную динамику в целом (+3,7%), остается уязвимым сегментом сдерживаемым низким уровнем инвестиций и ограниченным внедрением современных технологий.

Сектор связи. Впервые демонстрирует слабость с небольшим снижением на −0,4% на фоне высокой базы предыдущих лет.

Регионы с отрицательной динамикой

Наряду с регионами-лидерами, сохраняются очаги отрицательной динамики, что подчеркивает наличие региональных дисбалансов:

  • Восточно-Казахстанская область. Зафиксировано значительное снижение КЭИ на −7,7%, с существенным падением в промышленной активности (−12,5%).
  • Область Улытау. Показала небольшое снижение КЭИ на −0,2%.

Также отрицательная динамика наблюдалась в отдельных отраслях ключевых регионов, например, в сельском хозяйстве Алматы (−2,8%) и Карагандинской области (−2,0%), а также спад в строительстве в Атырауской (−59,5%) и Улытау (−25,3%) областях.

Ранее мы рассказали, в каких регионах Казахстана самая высокая инфляция.

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Андрей Зубов
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