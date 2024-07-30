Курс доллара вырос на торгах 30 июля после снижения накануне
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,37 тенге, поднявшись на 1,75 тенге.
Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос до 65,44 тенге (+0,26).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,7-475,7 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,39-5,49 тенге.
Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 30 июля.
Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,11%, до 79,14 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,15%, до 75,92 доллара за баррель.
Ранее Национальный банк установил курс доллара в 473,29 тенге, евро – в 512,81 тенге, рубля – в 5,47 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 июля, можно здесь.