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Курс доллара вырос на торгах 30 июля после снижения накануне

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 15:38 Фото: pexels
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 30 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 475,37 тенге, поднявшись на 1,75 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос до 65,44 тенге (+0,26).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,7-475,7 тенге, евро – по 512,5-516,5 тенге, российские рубли – по 5,39-5,49 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 30 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,11%, до 79,14 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 0,15%, до 75,92 доллара за баррель.

Ранее Национальный банк установил курс доллара в 473,29 тенге, евро – в 512,81 тенге, рубля – в 5,47 тенге.

Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 30 июля, можно здесь.

Лариса Черненко
KASE 2024 год Курсы валют Обменные пункты
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