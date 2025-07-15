Курс доллара еще вырос на торгах 15 июля
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 525,87 тенге, поднявшись еще на 1,5 тенге.
Средневзвешенный курс рубля вырос до 6,74 тенге (+0,04).
Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 73,10 тенге (+0,01).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 525,7-528 тенге, евро – по 613-617 тенге, рубли – по 6,61-6,73 тенге.
Мировые цены на нефть снижаются на торгах 15 июля.
Так, стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 0,51%, до 68,86 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 0,64%, до 66,55 доллара за баррель.
Утром Национальный банк установил курс доллара в 524,24 тенге, евро – 612,94 тенге, рубля – 6,68 тенге.
Посмотреть, по какой цене продавали/покупали казахстанские обменники иностранную валюту в первой половине дня 15 июля, можно здесь.