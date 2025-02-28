Денежные переводы: какую сумму отправили из Казахстана за рубеж в январе 2025 года

Количество и объем денежных переводов в Казахстане сократился по итогам января. Сколько переводов было отправлено и получено в прошлом месяце – в материале Zakon.kz.

Объем переводов денег, отправленных через системы международных денежных переводов в январе 2025 года, составил 120,6 тыс. транзакций, а сумма – 44,1 млрд тенге. По сравнению с декабрем 2024 года количество переводов снизилось на 23,3% и объем операций – на 26,4%. Это так же меньше, чем за январь прошлого года, – 54 млрд тенге, согласно данным Национального банка Казахстана.

При этом доля переводов денег, проведенных в январе 2025 года на территории Казахстана, составляет 9,8% от общего количества и 7,6% от общей суммы переводов денег. Доля переводов денег, отправленных за рубеж, 90,2% и 92,4% соответственно.

Фото: Zakon.kz

Переводы за рубеж

В январе 2025 года за рубеж отправлено денежных переводов на сумму 40,7 млрд тенге – это самый низкий показатель за 12 месяцев. Так, в сравнении с декабрем 2024 года объем операций снизился на 28,3%, в годовом выражении снижение составило 22,5%.

По объему отправленных денег из Казахстана за рубеж лидируют: Россия – 15,3 млрд тенге (37,6%), Турция – 8,6 млрд тенге (21,1%) и Узбекистан – 6,9 млрд тенге (16,9%).

Отметим, что в отдельные месяцы прошлого года на первом месте по объему отправленных из Казахстана денег был Узбекистан. К примеру, в июне 2024-го объем денежных переводов в эту страну составлял 28,7 млрд.

Фото: Национальный банк РК

В основном переводы проводились в долларах США (доля от общего объема отправленных переводов 49,4%) и в казахстанских тенге (38,7%).

Переводы из-за рубежа

Сумма денежных переводов в Казахстан из-за рубежа в январе 2025 года составила 15,8 млрд. тенге. В сравнении с декабрем 2024 года количество полученных переводов сократилось на 23,8%, объем операций – на 18,9%. По сравнению с январем 2025 года сумма снизилась на 23,3%.

В страновом разрезе на первом месте здесь так же Россия – 3,2 млрд тенге (20,3%), далее следуют Соединенные Штаты Америки – 2,7 млрд тенге (17%), Турция – 1,7 млрд (10,5%), Узбекистан – 1,6 млрд (10,4%), а также Республика Корея – 1,5 млрд тенге (9,5%).

Фото: Национальный банк РК

Деньги из-за рубежа переводили преимущественно в долларах – 63,6% от общего объема полученных переводов, доля переводов в тенге – 16%, в российских рублях – 13,1%.

Ранее Zakon.kz сообщал, что казахстанцы стали реже снимать наличные деньги в январе 2025 года.