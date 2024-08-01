Цены на сотовую связь и интернет подскочили в Казахстане

В Бюро национальной статистики 1 августа 2024 года рассказали о том, как изменились цены на товары и услуги, сообщает Zakon.kz.

Согласно статданным, в июле текущего года месячный уровень инфляции составил 0,7% (в июне т.г. – 0,4%). Цены на платные услуги выросли на 1,6%, непродовольственные товары – на 0,7%, продовольственные товары – на 0,2%.

Повышение цен отмечено на услуги сотовой связи на 11,5%, интернет-связь – на 6,8%. Услуги воздушного транспорта подорожали на 12,9%, организации комплексного отдыха – на 11,5%.

Прирост цен на сжиженный газ в баллонах в июле составил 5,3%. Посуда подорожала на 1%, одежда и обувь – на 0,8%. Цены на лекарства повысились на 0,6%.

Из продуктов питания цены на капусту за месяц выросли на 16,8%, картофель – на 7,5%, лук репчатый – на 7,3%. Повышение цен наблюдается на табачные изделия на 3,8%, воду минеральную – на 1,6%.

Снижение цен отмечено на помидоры на 18,2%, перец сладкий – на 11,2%, свеклу – на 6,3%, огурцы – на 5,8%.

Среди регионов самая высокая месячная инфляция зарегистрирована в Астане – 1,3% (выше среднереспубликанского уровня на 0,6 п.п.), самая низкая – в Костанайской области – 0,2%.

В разрезе регионов цены на продовольственные товары больше всех выросли в Павлодарской области на 1%, непродовольственные товары – в Туркестанской области на 2,1%, платные услуги – в Жамбылской области на 4,4%.

Инфляция в июле 2024 года в годовом исчислении составила 8,6%. Цены на платные услуги повысились на 14,5%, непродовольственные товары – на 7,3%, продовольственные товары – на 5,5%.

"По сравнению с июлем 2023 года тарифы на водоотведение повысились на 42,7%, холодную воду – на 36,5%, отопление центральное – на 33%, электроэнергию – на 31%, горячую воду – на 29,6%, вывоз мусора – на 25,1%. Услуги здравоохранения подорожали на 11,4%, связи – на 10,7%. Цены на ацетилсалициловую кислоту возросли на 59,4%, активированный уголь – на 32,1%, хилак форте – на 25,4%, парацетамол – на 19,8%", – говорится в пресс-релизе бюро.

Бананы за год подорожали на 29,9%, виноград – на 26,6%, огурцы – на 23,5%, масло оливковое – на 20,2%.

Подешевели в годовом выражении лук репчатый – на 34,8%, крупа гречневая – на 22,1%, масло подсолнечное – на 20,8%, капуста – на 19%.

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