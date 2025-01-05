Холодная вода, картофель, ноутбуки: что значительно подорожало в 2024 году

В Бюро национальной статистики 5 января рассказали, как изменились цены на продовольственные и непродовольственные товары в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, инфляция замедлилась с 9,8% в 2023 году до 8,6% в 2024 году. Цены на платные услуги за прошедший год увеличились на 13,3%, на непродовольственные товары – на 8,3%, а на продовольственные товары – на 5,5%.

В сфере услуг тарифы выросли: на холодную воду – на 43,1%, сотовую связь – на 27%, водоотведение – на 25,7%, отопление – на 22,3%, горячую воду – на 19,2%, электроэнергию – на 18,4%.

Проезд железнодорожным пассажирским транспортом подорожал на 24,9%, городским автобусом – на 11,8%.

Также в 2024 году повысились цены на ноутбуки – на 67,3%, беспроводные наушники – на 55,2%, флеш-накопители USB – на 54,9%, планшеты – на 45,7%. Сжиженный газ в баллонах подорожал на 10,1%, твердое топливо – на 10,4%.

Из продуктов питания цены на картофель выросли на 37,7%, сладкий перец – на 25,5%, оливковое масло – на 23%, репчатый лук – на 21,2%, помидоры – на 20,3%, огурцы – на 18,8%. Снижение цен зафиксировано на гречневую крупу – на 21,4%, морковь – на 8,7%, сахар – на 3,2%, рис – на 2,9%, капусту – на 1,7%.

"Среди регионов самая высокая годовая инфляция зарегистрирована в городе Астане – 10,7% (выше среднереспубликанского уровня на 2,1 п.п.), самая низкая – в Алматинской области – 6,6%", – отметили в Бюро.

По регионам цены на продовольственные товары больше всего выросли в Жетысуской области – на 7,9%, на непродовольственные товары – в Туркестанской области – на 13,2%, на платные услуги – в городе Астане – на 16,9%.

Подробнее о том, какие продукты питания подешевели в 2024 году в Казахстане, можно узнать здесь.