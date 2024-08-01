Потребительские кредиты в Казахстане могут подорожать уже в 2025 году

Повышение кредитной ставки может произойти через несколько месяцев, когда вступит в действие новый Налоговый кодекс Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Все дело в том, что Министерство национальной экономики РК настаивает на повышении ставок корпоративного подоходного налога (КПН) для банковского сектора Казахстана.

Сегодня согласно действующему Налоговому кодексу от 2017 года установлены следующие ставки КПН:

общеустановленная ставка: 20%;

сниженная ставка (10%): для производителей сельхозпродукции, продукции аквакультуры (рыбоводства), предприятий по переработке и реализации этой продукции собственного производства, а также продуктов переработки.

В проекте нового Налогового кодекса, вынесенном на обсуждение, Министерство экономики предлагает такие изменения:

общеустановленная ставка: 20%;

повышенная ставка (25%): для банковского сектора и игорного бизнеса;

ставка 10%: для обрабатывающей промышленности, социальной сферы, финансового лизинга;

сниженная ставка (3%): для сельхозтоваропроизводителей (вместо действующих 10%).

Такое предложение вызвало резкое неприятие как у банкиров, так и у бизнесменов. В частности, глава Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, что повышение ставок крайне негативно отразится на финансах и экономике в целом.

"Да, у банков последние два года были относительно успешные, как вы знаете, этому способствовала высокая базовая ставка. В целом, по миру, и у нас в том числе, они заработали неплохо. Но в целом банки – это не суперприбыльная какая-то отрасль, это не нефтянка, это тем более не игорный бизнес. Поэтому, на наш взгляд, выделять их и наказывать более высокой ставкой КПН не совсем верно". Тимур Сулейменов

По мнению главы Нацбанка, банки кардинально отличаются от казино по степени полезности для общества. Они помогают бизнесу получить деньги для своего развития, что также обеспечивает экономический рост государства.

Финансист Феликс Фридман также полагает, что повышение ставок приведет к оттоку инвестиций и удорожанию кредитов для бизнеса и граждан.

"Банки просто будут вынуждены поднимать процентные ставки по кредитам как минимум на 5%, чтобы компенсировать увеличение налоговой нагрузки. И, в конечном итоге, расплачиваться за такую инициативу придется населению страны, так как наступит повышение цен на все товары". Феликс Фридман

Экономический аналитик Андрей Чеботарев выразился еще прямолинейней.

"Идеальный козел отпущения найден – финансовый сектор! Он ответит за проколы бюджетной политики, перегретый бюджет и нежелание сокращать фискальный импульс". Андрей Чеботарев

Несмотря на такую критику, к которой присоединилась и НПП "Атамекен", Минэкономики в обновленном проекте Кодекса оставило заявленные ставки КПН.

Отметим, что проект Налогового кодекса в августе 2024 года должен поступить на рассмотрение в Парламент. С 1 января 2025 года документ должен вступить в силу.

До этого проект документа критиковал президент РК Касым-Жомарт Токаев. Он напомнил, что новый Налоговый кодекс должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет.

"Между тем у бизнес-сообщества складывается мнение, что документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок". Касым-Жомарт Токаев

Премьер-министр Олжас Бектенов также заявлял о том, что со стороны общества и бизнеса от этого документа есть большие ожидания. Важно учесть все требования и жалобы населения.