#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
515.97
537.8
5.25
Финансы

Казахстанские банки пополняют бюджет: насколько выросли налоговые расходы БВУ в 2024 году

деньги, налоги, банки, бюджет, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 16:56 Фото: Freepik
Благодаря хорошим финансовым результатам по итогам 2024 года у банков второго уровня (БВУ) выросли и расходы по выплате корпоративного подоходного налога (КПН). Подробнее об этом – в материале Zakon.kz.

Общий рост бизнеса, стабильные качество портфеля и процентная маржа (6,7%) способствовали увеличению прибыли банковского сектора, что, в свою очередь, благотворно сказалось на уровне его капитализации +29,6%, говорится в обзоре аналитического центра АФК.

"С увеличением прибыли более заметно, в сравнении с капитализацией, выросли расходы по выплате КПН – на 39,2%, с 324,3 млрд до 451,4 млрд тенге. На этом фоне доля БВУ от всех поступлений по КПН в республиканский бюджет увеличилась с 8,3 до 12,4%". АФК
Фото: АФК

В АФК также сообщили, что в 2024 году рост ссудного портфеля БВУ на 20% опережал общее увеличение активов системы, которые прибавили 19,7%. При этом двухзначный прирост наблюдался как в портфеле займов бизнесу (+16,3%), так и в рознице (+23,9%).

Потребительский спрос на кредиты сохранялся повышенным в основном за счет предпочтений населения приобретать товары и услуги в рассрочку, а также из-за увеличения льготных госпрограмм (ипотека), растущих зарплат (+13,1%) и притока новых клиентов (+300 тыс. человек за 2024 год).

Ценовые условия по кредитам бизнесу большую часть прошлого года демонстрировали постепенное улучшение, но к концу года изменились вслед за повышением базовой ставки.

Доля NPL (кредитов с просрочкой свыше 90 дней) осталась относительно низкой и удерживалась вблизи 3% (3,1%) при двухзначном росте портфеля займов.

Вместе с тем наблюдался заметный рост вкладов клиентов. Они увеличились на фоне роста номинальных доходов казахстанцев и финрезультатов компаний, привлекательных высоких ставок, меньших налоговых отчислений и капитализации процентов, говорится в обзоре ассоциации.

Фото: АФК

В целом отмечается рост доли так называемых длинных денег с 7,5 до 9,1%. Из них сберегательные вклады выросли на 1,3 трлн, а облигации – на 385 млрд тенге. В АФК ожидают, что это будет благотворно влиять на возможности выдавать долгосрочные кредиты субъектам экономики в текущем году.

Но, с другой стороны, не исключается ухудшение ценовых условий по кредитам вследствие усиления инфляционного давления и повышения базовой ставки.

Аналитики АФК резюмировали, что на кредитование может неблагоприятно повлиять применение механизма минимальных резервных требований, поскольку он напрямую затрагивает ликвидность БВУ и их способность выдавать кредиты, значительно осложняя достижение поставленной цели по росту кредитования бизнеса не менее 20%.

Ранее эксперты, опрошенные Zakon.kz, рассказали, как на экономике может отразиться субсидирование ставок по кредитам для бизнеса.

Ольга Кудряшова
Поделиться новостью
Читайте также
Повышение ставки НДС: сколько денег потребуется на индексацию пособий и пенсий
Финансы
15:41, Сегодня
Повышение ставки НДС: сколько денег потребуется на индексацию пособий и пенсий
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: