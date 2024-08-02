Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,71 тенге, евро – 511,74 тенге, рубля – 5,54 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 511 тенге, продажи – 517 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,55 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 476,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 511 тенге, продажи – 515 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,37 тенге, продажи – 5,47 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 476 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 516 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,38 тенге, продажи – 5,44 тенге.
Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.