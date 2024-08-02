Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК на 2 августа 2024 года (на 11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,71 тенге, евро – 511,74 тенге, рубля – 5,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 511 тенге, продажи – 517 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,4 тенге, продажи – 5,55 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 476,3 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 511 тенге, продажи – 515 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,37 тенге, продажи – 5,47 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 474 тенге, продажи – 476 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 516 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,38 тенге, продажи – 5,44 тенге. Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Какой курс доллара и рубля нас ожидает в августе – прогнозы экспертов Насколько выросла прибыль казахстанских банков по итогам полугодия Доллар еще подорожал на торгах 1 августа

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