Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 декабря

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 2 декабря 2024 года (на 11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,22 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 4,73 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 515,3 тенге, продажи – 522,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 538,7 тенге, продажи – 548,8 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,03 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 517,22 тенге, продажи – 519,9 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 541,7 тенге, продажи – 547,7 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 518,18 тенге, продажи – 522,26 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 537,05 тенге, продажи – 545,32 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,86 тенге, продажи – 4,96 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Спасти тенге: Казахстан тратит валютные резервы на стабилизацию курса доллара Новое заявление о ситуации с курсом тенге сделал Нацбанк Нацбанк не прячется: эксперт перечислил причины ослабления тенге

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