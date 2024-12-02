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Законодательство РК

Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 2 декабря

Обмен валют, обменник, деньги, тенге, доллары, разная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 11:31 Фото: freepik
Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 2 декабря 2024 года (на 11:30 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 511,22 тенге, евро – 540,05 тенге, рубля – 4,73 тенге.

Астана

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 515,3 тенге, продажи – 522,7 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 538,7 тенге, продажи – 548,8 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,93 тенге, продажи – 5,03 тенге.

Алматы

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 517,22 тенге, продажи – 519,9 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 541,7 тенге, продажи – 547,7 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,87 тенге, продажи – 4,97 тенге.

Шымкент

Курс доллара в обменных пунктах

Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 518,18 тенге, продажи – 522,26 тенге.

Курс евро в обменных пунктах

Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 537,05 тенге, продажи – 545,32 тенге.

Курс рубля в обменных пунктах

Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,86 тенге, продажи – 4,96 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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