Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 5 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 474,57 тенге, евро – 513,63 тенге, рубля – 5,53 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 472 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 513 тенге, продажи – 519 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,38 тенге, продажи – 5,53 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 474,5 тенге, продажи – 476,3 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 516,5 тенге, продажи – 521 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,41 тенге, продажи – 5,51 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 475,5 тенге, продажи – 477 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 515 тенге, продажи – 522 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,42 тенге, продажи – 5,5 тенге.
Указанные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.