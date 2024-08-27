Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 27 августа 2024 года (на 11:05 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 483,65 тенге, евро – 540,29 тенге, рубля – 5,27 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 484 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 536 тенге, продажи – 541 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,27 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 480,3 тенге, продажи – 482,7 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 536 тенге, продажи – 540,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,19 тенге, продажи – 5,29 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 482,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 540 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться. Читайте также Доллар по 470 и ни тиыном больше – Минфин РК предлагает новый бюджет на 2025 год Сколько человек признаны банкротами в Казахстане, рассказали в КГД В Kaspi Red+ теперь Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Pull&Bear и Oysho

Следите за новостями zakon.kz в: