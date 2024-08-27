Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 27 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 483,65 тенге, евро – 540,29 тенге, рубля – 5,27 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 484 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 536 тенге, продажи – 541 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,17 тенге, продажи – 5,27 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 480,3 тенге, продажи – 482,7 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 536 тенге, продажи – 540,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,19 тенге, продажи – 5,29 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 480,5 тенге, продажи – 482,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 535 тенге, продажи – 540 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,15 тенге, продажи – 5,25 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.