Копим деньги: как правильно выбрать депозит и какие процентные ставки предлагают банки

Как выбрать депозит в зависимости от вашей цели, и какие риски следует учитывать используя такой способ сохранения средств, в материале Zakon.kz.

По данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка депозиты казахстанцев в июне 2024 года увеличились на 3,7% до 35,7 трлн тенге. При чем рост произошел в основном в результате роста депозитов в национальной валюте на 3,9% до 27,8 трлн тенге.

Тенговые депозиты продолжают пользоваться спросом у казахстанцев, при этом выбирая определенный вид вклада, нужно обращать внимание на некоторые нюансы.

Особенности депозитов

Срок депозита играет ключевую роль при выборе вклада в зависимости от финансовых целей, говорит эксперт по личным и корпоративным финансам Венера Жаналина.

"Для краткосрочных целей, таких как покупка техники, оплата отпуска или ремонт, наиболее подходят срочные депозиты с коротким сроком (1–3 месяца) и депозиты до востребования. Срочные депозиты с коротким сроком обычно имеют более высокую процентную ставку по сравнению с депозитами до востребования, что позволяет получить небольшой доход за короткий период". Венера Жаналина

Плюсы вкладов до востребования (несрочных депозитов) в том, что их можно снять в любое без потери процентов, в то же время ставка по ним обычно ниже.

Выбор вклада и риски

Эксперт по личным финансам Акжунис Брасилова подчеркнула, что депозит – инструмент, который в большей степени предназначен для сохранения капитала, чем для его приумножения. Как правило, он лишь позволяет покрыть уровень инфляции. К примеру, ставки по несрочным депозитам варьируются в среднем в пределах 14–15%. То есть, если открыть вклад на 1 млн, то спустя год он вырастет на 140–150 тысяч тенге.

"Такой депозит идеально подходит даже для подушки безопасности, где можно хранить двух–трехмесячный расход семьи на форс–мажоры или чрезвычайные случаи, при условии, что эта сумма будет возвращена на счет. Но конечно, он не подходит для покупки гаджетов, техники и прочих вещей". Акжунис Брасилова

Следует принять во внимание, что несрочные вклады — это инструмент для дисциплинированных людей, так как очень часто люди, которые положили деньги на депозит, постепенно переводят и тратят их в течение месяца.

"Если вы не планируете использовать деньги на период действия вклада, тогда нужно выбирать срочные сберегательные вклады — самая высокая ставка по ним 17% годовых на сегодняшний день. Однако они имеют ограничения на пополнение и досрочное, или частичное снятие". Акжунис Брасилова

Эксперт рекомендует тщательно изучить условия вклада, исходя из своих целей. В разных банках условия использования депозита могут отличаться. К примеру, существуют вклады, где допускается пополнение, но исключено частичное снятие. При досрочном прекращении договора вклада в данном случае, сумма начисленного вознаграждения может быть потеряна.

Венера Жаналина также советует учитывать наличие капитализации процентов, и условия досрочного расторжения. Необходимо обращать внимание и на требования к неснижаемому остатку на депозите.

"Эти факторы особенно важны для резервных фондов и накопительных депозитов. Также важно учитывать инфляционный риск, который при длительных сроках депозита может снижать реальную доходность, кредитный риск, связанный с надежностью банка, и процентный риск, особенно актуальный для депозитов с плавающей ставкой, где изменения рыночных ставок могут повлиять на доходность". Венера Жаналина

Специалист отметила, что фиксированная процентная ставка по депозитам остается неизменной на протяжении всего срока депозита, что дает стабильность и предсказуемость дохода, важные для долгосрочных накоплений. При этом плавающая процентная ставка может изменяться в зависимости от рыночных условий. Такие депозиты могут быть выгодны при росте процентных ставок.

Банки и гарантии

Выбирая банк, в котором вы намереваетесь открыть вклад, следует ориентироваться как на конкретный депозитный продукт, так и на удобство. Например, какие–то вклады можно открыть и закрыть прямо в приложении, пополнение и снятия также можно проводить онлайн. Для других потребуется посещение отделения банка.

"В данном случае мы исходим из удобства, а не из гарантийности. Потому что практически все казахстанские банки входят в систему гарантирования депозитов. Соответственно, если выбранный банк находится этой системе, то депозиты имеют одинаковую гарантию". Акжунис Брасилова

Согласно информации Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД) максимальная сумма гарантии составляет 20 млн тенге по сберегательным вкладам, и 10 миллионов тенге по карточкам, счетам и другим депозитам в национальной валюте. Для инструментов в иностранной валюте ограничение до 5 млн тенге. Поясним, что гарантийное возмещение вкладчик или владелец банковского счета вправе получить в случае лишения банка–участника лицензии на проведение всех банковских операций.

"Если у вас сумма свыше 10 млн тенге, и вы хотите их держать на несрочных и срочных счетах, то в этом случае можно разделить их на двух членов семьи в одном банке. Или на два банка на одного человека. То есть чтобы снизить максимально риски. Так как чтобы получить все что будет сверх суммы гарантирования, вам придется встать в очередь, и здесь никто не может гарантировать, что вы эти деньги вернете". Акжунис Брасилова

Эксперты заключили, что помимо классических банковских депозитов, существуют и другие системы сбережений, особенно если речь идет о долгосрочном накоплении. Например, если с помощью депозита вы планируете накопить сумму на ипотеку или обучение, то стоит использовать специализированные инструменты, к примеру жилищные сбережения или продукты государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).