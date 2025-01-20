Рубеж пройден: объем депозитов в Казахстане превысил 40 трлн тенге

Насколько вырос объем депозитов в декабре и за счет каких вкладов приросла депозитная база, в материале Zakon.kz.

В декабре 2024 года объем депозитов в депозитных организациях вырос сразу на 7,09% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 41,3 трлн тенге. Таким образом, с января 2024 года депозитная база приросла на 22,2%. Отметим, что в предыдущие месяцы темпы роста были менее значительными.

Фото: Национальный банк РК

Основной прирост обеспечили депозиты в национальной валюте – почти +8% за месяц, до 32 трлн тенге. Таким образом доля тенговых депозитов выросла до 77,5%.

Депозиты в иностранной валюте в декабре также приросли в объеме, но менее значительно: +4,5%, до 9,3 трлн тенге. К слову, в ноябре валютные вклады увеличились сразу на 10%, до 8,8 трлн тенге. Всего за январь – декабрь 2024 года вклады в иностранной валюте выросли на 18,7%.

Фото: Национальный банк РК

Депозиты физических лиц за месяц прибавили чуть больше 6%, достигнув 22,6 трлн тенге. Вклады небанковских юридических лиц выросли с ноября на 8,3%, до 18,7 трлн тенге.

Добавим, что темпы прироста депозитов в иностранной валюте в декабре снизились по сравнению с ноябрем. Если в ноябре вклады физлиц в иностранной валюте выросли на 8,2%, а небанковских юрлиц на 11,7%, то в декабре рост более скромный: +6,3% (до 4,6 трлн) у физлиц и +2,7% (до 4,7 трлн) у юрлиц.