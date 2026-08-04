Новый запрет на выезд за границу: кому грозит и при каких условиях

С 1 июля 2026 года в Казахстане руководителям организаций при определенных условиях могут временно ограничить выезд за границу, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о налоговой задолженности. Об этом 4 августа 2026 года напомнили в Департаменте государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области.

Согласно распространенной информации, с 1 июля в соответствии со статьей 189 Налогового кодекса Казахстана налоговые органы вправе инициировать временное ограничение на выезд в отношении:

первого руководителя юридического лица (или лица, его замещающего);

руководителя структурного подразделения юридического лица;

индивидуального предпринимателя;

лица, занимающегося частной практикой.

Отмечается, что такая мера применяется только при одновременном выполнении следующих условий:

налоговая задолженность превышает установленный предельный размер (27 000 МРП);

задолженность не погашается более трех месяцев со дня ее возникновения;

к налогоплательщику уже применены предусмотренные законодательством меры принудительного взыскания (блокировка банковских счетов, взыскание с дебиторов, ограничение распоряжения имуществом и др.).

"Постановление о временном ограничении на выезд выносится налоговым органом, подписывается руководителем (или заместителем руководителя) органа государственных доходов и подлежит обязательному санкционированию судом в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан. Без судебной санкции ограничение не действует. После полного погашения налоговой задолженности либо прекращения налогового обязательства ограничение подлежит отмене. Постановление об отмене также санкционируется судом", – разъяснили в ДГД.

В ведомстве рекомендуют налогоплательщикам регулярно контролировать состояние расчетов с бюджетом через кабинет налогоплательщика, своевременно исполнять налоговые обязательства и оперативно реагировать на уведомления налоговых органов. Это позволит избежать применения мер принудительного взыскания, включая временное ограничение на выезд.

По вопросам наличия задолженности и порядка ее погашения можно обратиться в органы государственных доходов или воспользоваться электронными сервисами.

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