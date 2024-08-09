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Насколько выросли цены на аренду жилья в Астане

недвижимость, цены, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 15:17 Фото: Freepik
На сколько процентов подорожала съемная недвижимость в Астане и как изменились цены на первичном и вторичном рынке, в материале Zakon.kz.

По итогам июля 2024 года арендное жилье подорожало на 4,2% по сравнению с июнем, что формально стало самым резким месячным скачком с осени 2022 года, сообщает Первое Кредитное Бюро (ПКБ).

"С начала года к декабрю 2023-го стоимость аренды в Астане выросла на 9,9%, тогда как в Алматы она за тот же период упала на 1,2%. Тем не менее, арендная плата за один квадратный месяц в столице все равно остается на 13% ниже, чем в южном мегаполисе (4,5 тыс. тенге)". ПКБ
аренда, цены, жилье, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 15:17

Фото: Первое Кредитное Бюро (DataHub)

В Бюро уточнили, что аренда росла более чем на 4% за месяц и в прошлом году. Однако показатель был зафиксирован в сентябре-октябре. В июле похожих темпов роста не наблюдалось как минимум с 2016 года. 

Также отмечается, что в июле стоимость продажи квартир на вторичном рынке упала на 0,8% к июню, что произошло впервые с сентября 2023 года.

При этом цены на первичном рынке практически не изменились в крупных городах, за исключением Шымкента (+1,1%) и Павлодара (+3,1%).

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