Цены на первичное жилье упали в Астане

В Астане подешевело первичное жилье, но подорожало вторичное, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 9 апреля Telegram-канал Первого кредитного бюро Datahub, пока все гадали, продолжит ли после очередного землетрясения дешеветь жилье в Алматы, цены стали падать в Астане – причем в сегменте, где подобного давно не было.

"В марте в столице подешевела первичка, – 1,1% к февралю, и такое падение цен на квартиры в новых домах фиксируется впервые с лета 2017-го. А вот жилье во вторичном фонде Астаны все же прибавило в стоимости (+1,2% за месяц), как и аренда (+0,5%)", – говорится в сообщении.

Тем временем в Алматы, наоборот, подорожала +0,2% первичка, а вот вторичка и аренда опять дешевеют (-0,9% и -1,7% соответственно). При этом на вторичном рынке снижение стало третьим подряд, на годовом уровне цены в марте упали на 6,7%.

"Что же касается динамики по РК в целом, то показатели выглядят так: стоимость новых квартир упала на 0,4% к февралю, особенно заметно в Атырау (-4,8%). На вторичном рынке цены прибавили 0,2%, резкий рост в Жезказгане (+4,8%). Аренда дешевеет на 0,6%, алматинское падение стало самым ощутимым из обследованных городов", – отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что в Казахстане могут повыситься цены на недвижимость, считают эксперты. Однако повышение может произойти только в рамках инфляции.